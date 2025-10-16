Quelles sont les prochaines étapes du plan Trump qui pourraient poser problème à Gaza ?





Trump l’affirme : « Enfin, nous avons la paix au Moyen-Orient. » Depuis quelques jours, les otages israéliens ont été libérés, l’armée israélienne se retire et l’aide humanitaire revient. Une image de paix fragile, que Donald Trump présente déjà comme un succès historique. Mais sur les vingt points du plan présenté par Donald Trump, beaucoup restent à négocier, et l’essentiel est encore à construire.

Alors, quels sont les principaux points à surveiller ? Le plan prévoit un retrait israélien en plusieurs phases, sans calendrier, et autorise Israël à garder une « zone tampon » le long des frontières, alors que le Hamas exige que ce retrait soit total. Une force internationale doit aussi sécuriser Gaza, mais, pour l'heure, les contours de sa composition, de son mandat et de ses missions restent soumis à discussion. Et si le texte parle de démilitarisation et d’un comité palestinien « technocratique et apolitique » sous la supervision de Donald Trump, le Hamas refuse de rendre les armes, tandis que Netanyahu rejette tout recours à l’Autorité palestinienne.

Entre promesses américaines et réalités du terrain, la « paix historique » promise semble encore bien lointaine.

Les explications en vidéo.