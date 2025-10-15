Qui est Marwan Barghouti, le célèbre prisonnier palestinien qu’Israël refuse de libérer





Marwan Barghouti, l’un des prisonniers palestiniens les plus connus au monde, n’a pas été libéré par Israël, malgré un échange ayant permis la remise en liberté de près de 2 000 détenus le 13 octobre. Le Hamas en avait pourtant fait la demande.

Pourquoi le gouvernement Netanyahu reste-t-il si inflexible face à sa libération ?

Enfermé depuis vingt-trois ans pour des attaques-suicides qu’il conteste, Marwan Barghouti est le fondateur des Brigades des martyrs d’al-Aqsa. Surnommé le « Mandela palestinien », il incarne pour beaucoup une troisième voie entre Hamas et Fateh et continue de peser sur la scène politique palestinienne. Son nom est revenu sur le devant de la scène après l’attaque du Hamas le 7 octobre 2023 et le début de la guerre à Gaza. Transféré dans une prison israélienne, il subit agressions physiques et traitements indignes, selon ses proches et son avocat.

Son influence fait-elle peur à Israël ?

Les explications, en vidéo.