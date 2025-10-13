Les points-clés du discours de Donald Trump devant la Knesset

Arrivé en Israël ce lundi 13 octobre, Donald Trump s'est longuement exprimé devant la Knesset pour marquer le cessez-le-feu dans la bande de Gaza et l'accord d'échanges entre Israël et le Hamas. Après que Benjamin Netanyahu l'a présenté comme « le meilleur ami qu'Israël ait jamais eu », Donald Trump a fait applaudir le Premier ministre israélien, affirmant : « Ce n’est pas un type facile à gérer, je vous le dis, mais c’est ce qui le rend super. Bravo Bibi, bien joué ! » Le président américain a notamment évoqué « l'aube historique d'un nouveau Moyen-Orient », dans lequel, selon lui, « les forces du chaos qui ont tourmenté la région sont totalement vaincues ». Il s'est ensuite exprimé sur l'Iran, le Liban et le Hezbollah, et a invité tous les pays de la région à rejoindre les accords d'Abraham.Retrouvez...

