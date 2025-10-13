Donald Trump atterrit en Israël, affirme que la guerre est terminée 

Début des libérations d’otages dans le cadre de l’accord Trump. La Croix-Rouge est en train de récupérer les derniers otages vivants détenus à Gaza pour les transférer vers Israël.

Ces échanges constituent la première phase de l’accord conclu sous l’égide de Donald Trump entre Israël et le Hamas.

Peu après son arrivée à la Knesset israélienne, Donald Trump a répondu à une question d’un journaliste en affirmant que la guerre à Gaza était terminée.

Plus tard dans la journée, le président américain s’adressera à la Knesset avant de partir pour l’Égypte, où il coprésidera un sommet pour la paix avec le président égyptien Abdel Fattah el-Sissi.

La présidence égyptienne a annoncé que plus d’une vingtaine de pays participeront à cette rencontre, dont l’objectif est « de mettre fin à la guerre dans la bande de Gaza, renforcer les efforts visant à instaurer la paix et la stabilité au Moyen-Orient et ouvrir une nouvelle ère de sécurité régionale ». Parmi les dirigeants attendus figurent le président français Emmanuel Macron, la cheffe du gouvernement italien Giorgia Meloni, le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez, le Premier ministre britannique Keir Starmer, le président turc Recep Tayyip Erdogan ainsi que le roi Abdallah II de Jordanie et le secrétaire général des Nations unies Antonio Guterres.

La deuxième phase de l’accord de paix sera plus difficile à mettre en œuvre. Elle porte sur la reconstruction, la gouvernance et le désarmement du Hamas.