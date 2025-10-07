Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

L’actu en vidéo - ENTRETIEN

Deux ans après le 7 octobre, la « fuite en avant » d'Israël à Gaza


Par Laurent Selinder, le 07 octobre 2025 à 16h15

Deux ans après les attaques du 7 octobre 2023, la guerre à Gaza s’enlise dans une spirale de violence sans précédent. Sous la direction de Benyamin Netanyahou, à la tête du gouvernement le plus à droite de l’histoire d’Israël, le pays poursuit ce que le politologue Karim Émile Bitar qualifie de « fuite en avant » militaire, tandis que la situation humanitaire à Gaza demeure catastrophique. Alors que le plan de paix proposé par Donald Trump est en cours de négociations au Caire, Karim Émile Bitar analyse pour L’Orient-Le Jour comment la région a pu basculer à ce point dans l’horreur. Avec une question qui demeure : la fin de la guerre est-elle aujourd'hui possible ?

Deux ans après les attaques du 7 octobre 2023, la guerre à Gaza s’enlise dans une spirale de violence sans précédent. Sous la direction de Benyamin Netanyahou, à la tête du gouvernement le plus à droite de l’histoire d’Israël, le pays poursuit ce que le politologue Karim Émile Bitar qualifie de « fuite en avant » militaire, tandis que la situation humanitaire à Gaza demeure catastrophique. Alors que le plan de paix proposé par Donald Trump est en cours de négociations au Caire, Karim Émile Bitar analyse pour L’Orient-Le Jour comment la région a pu basculer à ce point dans l’horreur. Avec une question qui demeure : la fin de la guerre est-elle aujourd'hui possible ?...
commentaires (0) Commenter
Sur le même sujet
À lire aussi

Commentaires (0)

Retour en haut