Deux ans après le 7 octobre, la « fuite en avant » d'Israël à Gaza

Deux ans après les attaques du 7 octobre 2023, la guerre à Gaza s’enlise dans une spirale de violence sans précédent. Sous la direction de Benyamin Netanyahou, à la tête du gouvernement le plus à droite de l’histoire d’Israël, le pays poursuit ce que le politologue Karim Émile Bitar qualifie de « fuite en avant » militaire, tandis que la situation humanitaire à Gaza demeure catastrophique. Alors que le plan de paix proposé par Donald Trump est en cours de négociations au Caire, Karim Émile Bitar analyse pour L’Orient-Le Jour comment la région a pu basculer à ce point dans l’horreur. Avec une question qui demeure : la fin de la guerre est-elle aujourd'hui possible ?...

