Ankr Development a le plaisir d’annoncer la désignation du Groupe Chaddad et de RACE Sarl pour le projet MONOT 95, une tour résidentielle emblématique à Achrafieh, portée par Bejjani Engineering & Contracting (BEC).

Situé au cœur d’Achrafieh, MONOT 95 représente une avancée audacieuse dans la redéfinition de l’art de vivre urbain à Beyrouth. Développé par BEC (Bejjani Engineering & Contracting), en partenariat avec MONOT 95 SAL et conçu par l’architecte renommé Charles Hadife, l’immeuble fusionne une architecture contemporaine et l’élégance intemporelle du patrimoine beyrouthin.

MONOT 95 est l’un des six projets résidentiels et commerciaux en cours, exclusivement gérés, commercialisés et vendus par Ankr Development au Liban.

Il marque le premier développement de ce type dans la région, illustrant un engagement continu à investir dans le renouveau urbain de Beyrouth à travers des espaces résidentiels et commerciaux conçus avec soin et à fort impact.

Au cœur de ce projet se trouvent des partenaires de confiance: Le Groupe Chaddad, dirigé par son Associé Gérant Patrick Chaddad, intervient comme entrepreneur principal, grâce à son expérience dans la réalisation de grands projets au Liban et en Égypte.

RACE Sarl, dirigée par son Fondateur et Directeur Général Roy Akl, apporte son savoir-faire régional dans le domaine du contracting MEP, garantissant que chaque système, qu’il soit mécanique ou électrique, respecte les plus hauts standards de performance et de durabilité.

« MONOT 95 est plus qu’un immeuble, c’est un symbole de résilience, de renaissance et de l’esprit fort de Beyrouth », déclare Patrick Chaddad.

« Nous sommes fiers de contribuer à un projet qui incarne l’avenir de Beyrouth. Le fait que les travaux MEP de MONOT nous aient été confiés, ceci témoigne de l’engagement, de l’expertise et des solides partenariats de notre équipe », affirme Roy Akl.

« MONOT 95 s’adresse à une nouvelle génération. Par cette architecture, je souhaite nourrir un sentiment plus profond de communauté et inspirer les gens à rester, car le Liban est un merveilleux endroit où vivre », ajoute Charles Hadife.

Les fondateurs Kamal Bejjani et Jean Ramia d’Ankr Development soulignent l’impact plus large du projet sur la création d’emplois, la durabilité et l’élan économique du Liban dans le cadre de la relance du secteur immobilier. Ils expriment leur enthousiasme quant à ce que ce partenariat représente pour l’avenir de Beyrouth et de ses habitants.

« Nous considérons qu’il s’agit d’un emplacement stratégique et nous sommes impatients de collaborer avec Charles sur ce projet et sur de futurs développements. Nous avons une grande confiance dans le potentiel immobilier du Liban ainsi que dans ses habitants, et nous restons engagés à contribuer de manière active à la reprise et à la croissance continues du pays », déclare Jean Ramia, cofondateur d’Ankr Development.

Les travaux sont désormais en cours, et MONOT se veut un témoignage de « foyer, patrimoine et espoir » — une invitation à découvrir le futur de Beyrouth, nourri de son passé et construit pour demain.