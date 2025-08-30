Vers un Liban-Sud sans Casques Bleus ?

Le Conseil de sécurité de l’ONU a adopté, jeudi 28 août, une résolution prolongeant pour une dernière fois le mandat de la FINUL. Selon le général Trinquand, le Liban a jusqu’à la fin 2026 pour désarmer le Hezbollah avec l’aide des Casques bleus.

L’armée libanaise devra alors prendre sa place au Sud-Liban. La mission onusienne se retirera au cours de l’année 2027. Il s’agit de mettre la pression sur le gouvernement libanais pour qu’il accomplisse la mission fixée par la résolution 1701 de 2006, qui n’a été que partiellement et trop lentement exécutée.

Pour y voir plus clair, nous décryptons cette actualité avec le général Dominique Trinquand, ancien chef de la mission militaire de l’ONU.