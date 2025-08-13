Menu
Dernières Infos - Liban-Sud

Une patrouille de la Finul interceptée par un groupe de personnes à Mahrouné, dans le caza de Tyr


L'OLJ / le 13 août 2025 à 15h21,

Un groupe de personnes intercepte une patrouille de la Finul à Mahrouné (caza de Tyr) le 13 août 2025. (Crédit : capture d’écran tirée d’une vidéo, avec l’aimable autorisation de Mountasser Abdallah)

Un groupe de personnes a intercepté une patrouille de la Force intérimaire de l'ONU (Finul) à Mahrouné (caza de Tyr), au Liban-Sud, et l’a empêchée d’entrer dans les vergers du village parce qu’« elle n’était pas accompagnée d’une patrouille de l’armée libanaise », selon les sources locales de notre correspondant dans le Sud Mountasser Abdallah.

Les personnes, en tenue civile, ont exigé que la patrouille quitte la localité, avant qu'une patrouille des services de renseignement de l’armée libanaise n'intervienne pour faire reculer les Casques bleus.

Contactée, la Finul n’était pas disponible pour commenter ce nouvel incident.

Les tensions entre les Casques bleus et les habitants du Sud, région où le Hezbollah exerce une forte influence, se sont accrues depuis l’entrée en vigueur du cessez-le-feu entre le parti-milice et Israël fin novembre 2024. Les frictions surviennent fréquemment lorsque des convois de la Finul patrouillent sans être accompagnés par l’armée libanaise. Les habitants, généralement partisans du Hezbollah, bloquent ou affrontent fréquemment ces patrouilles, accusant la force onusienne d'outrepasser son mandat en circulant seule. Selon la résolution 1701, la Finul est autorisée à se déplacer de manière autonome dans ses zones de déploiement. Toutefois, ses opérations relèvent du chapitre VI de la Charte de l’ONU, qui limite le recours à la force. Le Hezbollah remet régulièrement en cause la liberté de mouvement de la Finul.

L’armée libanaise, pour sa part, affirme ne pas disposer des effectifs nécessaires pour accompagner toutes les patrouilles de l’ONU. Parallèlement, la Finul, à l'instar des États-Unis, de la France, du Liban et d'Israël, fait partie de la commission internationale de suivi du cessez-le-feu.

