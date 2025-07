Massacres à Soueida : La tragédie de la famille Arnous

Voici l’histoire de la tragédie qui a frappé la famille Arnous, le mercredi 16 juillet 2025, à Soueida. Osama Arnous, un dentiste de 26 ans originaire de Soueida, fait partie des quatre membres de sa famille assassinés brutalement par des hommes armés qui se sont présentés à leur porte lors de la montée des violences la semaine dernière. Ces assaillants, se présentant comme des agents des services de sécurité d’État syriens, ont contraint Osama, ainsi que ses deux cousins, Moaz (23 ans) et Baraa (20 ans) — tous deux étudiants en ingénierie et médecine — et leur père Bashar Arnous, à se rendre dans un appartement voisin situé au troisième étage de l’immeuble. Là, les trois jeunes hommes ont été forcés de sauter du balcon puis ont été abattus en plein saut, comme en témoignent des vidéos obtenues par L’Orient-Le Jour. Par respect pour les victimes et leurs familles, nous ne diffusons pas l’intégralité de ces images. À l’intérieur de l’appartement, Bashar Arnous a été contraint d’assister au meurtre de ses fils avant d’être lui-même exécuté. La mère et la sœur d’Osama, résidant à Dubaï, ont appris le drame par un post sur les réseaux sociaux publié par l’un des tueurs. Incapables de se rendre à Soueida, elles ont dû compter sur des parents éloignés pour récupérer les corps et organiser une inhumation digne le lendemain. L’Orient-Le Jour a pu recueillir le témoignage du beau-frère d’Osama, lui aussi résidant à Dubaï. Il est revenu sur l’horreur traversée par la famille au cours de la semaine passée. Ce massacre illustre la gravité du conflit qui ravage Soueida depuis le 13 juillet, quelques mois seulement après la chute du régime de Bachar al-Assad en décembre 2024. Les affrontements opposent depuis plusieurs jours des tribus sunnites, des factions du nouveau gouvernement et des groupes armés druzes. Bien que minoritaire en Syrie, la communauté druze constitue la majorité dans la province de Soueida, devenue l’un des foyers les plus meurtriers de la Syrie post-Assad. Des centaines de personnes ont déjà péri dans ce chaos, et un cessez-le-feu fragile est en vigueur à Soueida depuis ce week-end, après plusieurs jours de violents affrontements. Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google

Voici l’histoire de la tragédie qui a frappé la famille Arnous, le mercredi 16 juillet 2025, à Soueida. Osama Arnous, un dentiste de 26 ans originaire de Soueida, fait partie des quatre membres de sa famille assassinés brutalement par des hommes armés qui se sont présentés à leur porte lors de la montée des violences la semaine dernière. Ces assaillants, se présentant comme des agents des services de sécurité d’État syriens, ont contraint Osama, ainsi que ses deux cousins, Moaz (23 ans) et Baraa (20 ans) — tous deux étudiants en ingénierie et médecine — et leur père Bashar Arnous, à se rendre dans un appartement voisin situé au troisième étage de l’immeuble. Là, les trois jeunes hommes ont été forcés de sauter du balcon puis ont été abattus en plein saut, comme en témoignent des vidéos obtenues par...

Offre d'été : 2 mois de lecture gratuite Restez à la page, même à la plage ! Je me connecte