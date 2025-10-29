Menu
En images : l'effroi et le deuil à Gaza après une nuit de frappes israéliennes sur l'enclave

Après que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a ordonné à l'armée israélienne de mener « des frappes puissantes dans la bande de Gaza » ce mardi 28 octobre au soir, une série de frappes s'est abattue sur l'enclave, faisant au moins 100 morts, selon le dernier bilan des sources médicales. Une violation du cessez-le-feu qui intervient après la conclusion de la première phase de l'accord signée le 10 octobre et le retour de tous les otages vivants alors encore retenus dans le réduit palestinien.

Retour en images sur les attaques israéliennes, et sur l'effroi et le deuil des Gazaouis au petit matin.

Par L'OLJ, le 29 octobre 2025 à 11h42

Une fusée éclairante au-dessus du nord de la bande de Gaza, vue du sud d'Israël, le 29 octobre 2025. Fadel Senna / AFP

Des médecins soignent des enfants blessés par une frappe israélienne, à l'hôpital al-Awda de Nusseirat, dans le centre de la bande de Gaza, le 29 octobre 2025. AFP

Des Palestiniens récupèrent un corps dans les décombres d'une maison détruite lors d'une frappe israélienne nocturne à Gaza, le 29 octobre 2025. Omar Al-Qattaa / AFP

Des Palestiniens transportent une personne blessée par une frappe israélienne jusqu'à l'hôpital Al-Awda de Nuseirat, dans le centre de la bande de Gaza, le 29 octobre 2025. AFP

La famille d'un enfant pleurent sa mort alors qu'il a été tué par une frappe israélienne, le 29 octobre 2025. Eyad Baba / AFP

Un enfant est assis au milieu des décombres d'une maison détruite lors d'une frappe israélienne à Nusseirat, dans le centre de la bande de Gaza, le 29 octobre 2025. Eyad Baba / AFP

Des Palestiniens pleurent la mort de leurs proches tués par l'armée israélienne, à l'hôpital Al-Shifa de la ville de Gaza, le 29 octobre 2025. Omar Al-Qattaa / AFP

La famille d'un enfant pleurent sa mort alors qu'il a été tué par une frappe israélienne, le 29 octobre 2025. Eyad Baba / AFP

Des Palestiniens transportent des corps qu'ils ont récupérés dans les décombres d'une maison détruite lors d'une frappe israélienne nocturne à Gaza, le 29 octobre 2025. Omar Al-Qattaa / AFP

La famille de deux enfants pleurent leurs corps alors qu'ils ont été tués par une frappe israélienne, à l'hôpital Nasser de Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza, le 29 octobre 2025. Bashar Taleb / AFP

Des personnes assistent aux funérailles de Gazaouis tués lors d'une frappe israélienne, à l'hôpital Nasser de Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza, le 29 octobre 2025. Bashar Taleb / AFP

Un garçon se tient debout dans une ouverture du mur de sa maison détruite dans une frappe israélienne à Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza, le 29 octobre 2025. Bashar Taleb / AFP

Des Palestiniens récupèrent un corps dans les décombres d'une maison détruite lors d'une frappe israélienne nocturne à Gaza, le 29 octobre 2025. Omar Al-Qattaa / AFP

