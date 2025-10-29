En images : l'effroi et le deuil à Gaza après une nuit de frappes israéliennes sur l'enclave

Diaporama

Après que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a ordonné à l'armée israélienne de mener « des frappes puissantes dans la bande de Gaza » ce mardi 28 octobre au soir, une série de frappes s'est abattue sur l'enclave, faisant au moins 100 morts, selon le dernier bilan des sources médicales. Une violation du cessez-le-feu qui intervient après la conclusion de la première phase de l'accord signée le 10 octobre et le retour de tous les otages vivants alors encore retenus dans le réduit palestinien.

Retour en images sur les attaques israéliennes, et sur l'effroi et le deuil des Gazaouis au petit matin.