En images : l'effroi et le deuil à Gaza après une nuit de frappes israéliennes sur l'enclave

Une fusée éclairante au-dessus du nord de la bande de Gaza, vue du sud d'Israël, le 29 octobre 2025. Fadel Senna / AFP
Des médecins soignent des enfants blessés par une frappe israélienne, à l'hôpital al-Awda de Nusseirat, dans le centre de la bande de Gaza, le 29 octobre 2025. AFP
Des Palestiniens récupèrent un corps dans les décombres d'une maison détruite lors d'une frappe israélienne nocturne à Gaza, le 29 octobre 2025. Omar Al-Qattaa / AFP
Des Palestiniens transportent une personne blessée par une frappe israélienne jusqu'à l'hôpital Al-Awda de Nuseirat, dans le centre de la bande de Gaza, le 29 octobre 2025. AFP
La famille d'un enfant pleurent sa mort alors qu'il a été tué par une frappe israélienne, le 29 octobre 2025. Eyad Baba / AFP
Un enfant est assis au milieu des décombres d'une maison détruite lors d'une frappe israélienne à Nusseirat, dans le centre de la bande de Gaza, le 29 octobre 2025. Eyad Baba / AFP
Des Palestiniens pleurent la mort de leurs proches tués par l'armée israélienne, à l'hôpital Al-Shifa de la ville de Gaza, le 29 octobre 2025. Omar Al-Qattaa / AFP
Des Palestiniens transportent des corps qu'ils ont récupérés dans les décombres d'une maison détruite lors d'une frappe israélienne nocturne à Gaza, le 29 octobre 2025. Omar Al-Qattaa / AFP
La famille de deux enfants pleurent leurs corps alors qu'ils ont été tués par une frappe israélienne, à l'hôpital Nasser de Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza, le 29 octobre 2025. Bashar Taleb / AFP
Des personnes assistent aux funérailles de Gazaouis tués lors d'une frappe israélienne, à l'hôpital Nasser de Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza, le 29 octobre 2025. Bashar Taleb / AFP
Un garçon se tient debout dans une ouverture du mur de sa maison détruite dans une frappe israélienne à Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza, le 29 octobre 2025. Bashar Taleb / AFP
