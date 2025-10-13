En images : Israël et les Territoires palestiniens galvanisés par la libération des otages et des prisonniers

Diaporama

Des deux côtés, une attente insupportable, de l'appréhension et des larmes. Ce lundi 13 octobre, le Hamas et Israël ont débuté la mise en œuvre d'une autre étape du plan de Trump pour la fin de la guerre à Gaza : la libération de tous les otages israéliens - morts ou vivants - encore retenus dans l'enclave depuis le 7 octobre 2023, et celle de près de 2.000 prisonniers palestiniens.

Alors que les derniers vingt otages vivants sont désormais entre les mains de l'armée israélienne, des bus transportant des prisonniers palestiniens des prisons sont arrivés à Ramallah dans la foulée. Voici les images marquantes de cette journée historique du 13 octobre 2025.