En images : Israël et les Territoires palestiniens galvanisés par la libération des otages et des prisonniers

L'un des prisonniers palestiniens, libéré dans le cadre d'un échange d'otages et d'un accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, embrasse un garçon à son arrivée en bus au Centre culturel de Ramallah, en Cisjordanie occupée, le 13 octobre 2025, en provenance de la prison militaire d'Ofer dans les territoires palestiniens occupés par Israël. Zain Jaafar / AFP
Des Israéliens manifestent leur joie avant la libération des otages toujours détenus à Gaza, à Tel Aviv tôt le 13 octobre 2025. Ahmad Gharabli/AFP
Un prisonnier palestinien retrouve sa famille après avoir été libéré d'une prison israélienne, à Ramallah, en Cisjordanie occupée par Israël, le 13 octobre 2025. REUTERS/Mussa Qawasma
La famille et les amis de l'otage israélien Eitan Horn attendent sa libération dans leur maison de la ville de Rosh Haayin, dans le centre d'Israël, le 13 octobre 2025. Gil Cohen-Magen / AFP
Des familles attendent leurs proches palestiniens détenus dans une prison israélienne, à Ramallah, en Cisjordanie occupée par Israël, le 13 octobre 2025. REUTERS/Ammar Awad
Des Israéliens se rassemblent avec des drapeaux nationaux à l'extérieur de la base militaire de Reim, près de la frontière avec Gaza, dans le sud d'Israël, le 13 octobre 2025, pour accueillir les otages sur le point d'arriver. Maya Levin / AFP
Des prisonniers palestiniens font le signe V - pour victoire - dans le bus qui les ramène chez eux, à Beitunia, le 13 octobre 2025. Hazem Bader / AFP
Ziv Berman, l'un des otages israéliens libérés, fait un geste depuis la fenêtre d'un hélicoptère militaire israélien, au centre médical Sheba Tel-HaShomer à Ramat Gan le 13 octobre 2025. Ahmad Gharabli / AFP
Des soldats des Brigades Ezzedine al-Qassam, la branche armée du Hamas, montent la garde avant l'arrivée des véhicules du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) dans le sud de Deir el-Balah, dans le centre de la bande de Gaza, avant de remettre le deuxième groupe d'otages le 13 octobre 2025. Bashar Taleb / AFP
Des équipes de secours palestiniennes transportent sur une civière un manifestant blessé lors d'une confrontation avec les forces israéliennes dans la zone proche de la prison militaire d'Ofer, en Cisjordanie occupée le 13 octobre 2025, alors qu'il attendait libération de prisonniers. Zain Jaafar / AFP
Des familles attendent leurs proches palestiniens détenus dans une prison israélienne, à Ramallah, en Cisjordanie occupée par Israël, le 13 octobre 2025. REUTERS/Ammar Awad
L'otage israélien libéré, Omri Miran, embrasse son père, Dani Miran, après sa libération, à Reim, en Israël, le 13 octobre 2025. Forces de défense israéliennes/Document via REUTERS
Une représentation du président américain Donald Trump et les mots « Merci », sont inscrits sur le sol, près du consulat américain à Tel Aviv, Israël, le 13 octobre 2025. REUTERS/Ilan Rosenberg
Des gens regardent, depuis une colline près de la prison militaire d'Ofer située entre Ramallah et Beitunia en Cisjordanie occupée, la libération des prisonniers palestiniens, le 13 octobre 2025. Hazem Bader / AFP
Des Israéliens en liesse sur la place des otages à Tel Aviv alors que la nouvelle selon laquelle le Hamas avait déjà remis sept otages survivants à la Croix-Rouge, venait de tomber, le 13 octobre 2025. Menahem Kahana / AFP
Un homme attend son fils, emprisonné dans une prison israélienne, le 13 octobre 2025. REUTERS/Ammar Awad