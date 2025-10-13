Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une
Diaporama

En images : Israël et les Territoires palestiniens galvanisés par la libération des otages et des prisonniers

Des deux côtés, une attente insupportable, de l'appréhension et des larmes. Ce lundi 13 octobre, le Hamas et Israël ont débuté la mise en œuvre d'une autre étape du plan de Trump pour la fin de la guerre à Gaza : la libération de tous les otages israéliens - morts ou vivants - encore retenus dans l'enclave depuis le 7 octobre 2023, et celle de près de 2.000 prisonniers palestiniens.

Alors que les derniers vingt otages vivants sont désormais entre les mains de l'armée israélienne, des bus transportant des prisonniers palestiniens des prisons sont arrivés à Ramallah dans la foulée. Voici les images marquantes de cette journée historique du 13 octobre 2025.

Par OLJ, le 13 octobre 2025 à 13h19

L'un des prisonniers palestiniens, libéré dans le cadre d'un échange d'otages et d'un accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, embrasse un garçon à son arrivée en bus au Centre culturel de Ramallah, en Cisjordanie occupée, le 13 octobre 2025, en provenance de la prison militaire d'Ofer dans les territoires palestiniens occupés par Israël. Zain Jaafar / AFP

L'un des prisonniers palestiniens, libéré dans le cadre d'un échange d'otages et d'un accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, embrasse un garçon à son arrivée en bus au Centre culturel de Ramallah, en Cisjordanie occupée, le 13 octobre 2025, en provenance de la prison militaire d'Ofer dans les territoires palestiniens occupés par Israël. Zain Jaafar / AFP

Des Israéliens manifestent leur joie avant la libération des otages toujours détenus à Gaza, à Tel Aviv tôt le 13 octobre 2025. Ahmad Gharabli/AFP

Des Israéliens manifestent leur joie avant la libération des otages toujours détenus à Gaza, à Tel Aviv tôt le 13 octobre 2025. Ahmad Gharabli/AFP

Un prisonnier palestinien retrouve sa famille après avoir été libéré d'une prison israélienne, à Ramallah, en Cisjordanie occupée par Israël, le 13 octobre 2025. REUTERS/Mussa Qawasma

Un prisonnier palestinien retrouve sa famille après avoir été libéré d'une prison israélienne, à Ramallah, en Cisjordanie occupée par Israël, le 13 octobre 2025. REUTERS/Mussa Qawasma

La famille et les amis de l'otage israélien Eitan Horn attendent sa libération dans leur maison de la ville de Rosh Haayin, dans le centre d'Israël, le 13 octobre 2025. Gil Cohen-Magen / AFP

La famille et les amis de l'otage israélien Eitan Horn attendent sa libération dans leur maison de la ville de Rosh Haayin, dans le centre d'Israël, le 13 octobre 2025. Gil Cohen-Magen / AFP

Des familles attendent leurs proches palestiniens détenus dans une prison israélienne, à Ramallah, en Cisjordanie occupée par Israël, le 13 octobre 2025. REUTERS/Ammar Awad

Des familles attendent leurs proches palestiniens détenus dans une prison israélienne, à Ramallah, en Cisjordanie occupée par Israël, le 13 octobre 2025. REUTERS/Ammar Awad

Des Israéliens se rassemblent avec des drapeaux nationaux à l'extérieur de la base militaire de Reim, près de la frontière avec Gaza, dans le sud d'Israël, le 13 octobre 2025, pour accueillir les otages sur le point d'arriver. Maya Levin / AFP

Des Israéliens se rassemblent avec des drapeaux nationaux à l'extérieur de la base militaire de Reim, près de la frontière avec Gaza, dans le sud d'Israël, le 13 octobre 2025, pour accueillir les otages sur le point d'arriver. Maya Levin / AFP

Des prisonniers palestiniens font le signe V - pour victoire - dans le bus qui les ramène chez eux, à Beitunia, le 13 octobre 2025. Hazem Bader / AFP

Des prisonniers palestiniens font le signe V - pour victoire - dans le bus qui les ramène chez eux, à Beitunia, le 13 octobre 2025. Hazem Bader / AFP

Ziv Berman, l'un des otages israéliens libérés, fait un geste depuis la fenêtre d'un hélicoptère militaire israélien, au centre médical Sheba Tel-HaShomer à Ramat Gan le 13 octobre 2025. Ahmad Gharabli / AFP

Ziv Berman, l'un des otages israéliens libérés, fait un geste depuis la fenêtre d'un hélicoptère militaire israélien, au centre médical Sheba Tel-HaShomer à Ramat Gan le 13 octobre 2025. Ahmad Gharabli / AFP

Des soldats des Brigades Ezzedine al-Qassam, la branche armée du Hamas, montent la garde avant l'arrivée des véhicules du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) dans le sud de Deir el-Balah, dans le centre de la bande de Gaza, avant de remettre le deuxième groupe d'otages le 13 octobre 2025. Bashar Taleb / AFP

Des soldats des Brigades Ezzedine al-Qassam, la branche armée du Hamas, montent la garde avant l'arrivée des véhicules du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) dans le sud de Deir el-Balah, dans le centre de la bande de Gaza, avant de remettre le deuxième groupe d'otages le 13 octobre 2025. Bashar Taleb / AFP

Des équipes de secours palestiniennes transportent sur une civière un manifestant blessé lors d'une confrontation avec les forces israéliennes dans la zone proche de la prison militaire d'Ofer, en Cisjordanie occupée le 13 octobre 2025, alors qu'il attendait libération de prisonniers. Zain Jaafar / AFP

Des équipes de secours palestiniennes transportent sur une civière un manifestant blessé lors d'une confrontation avec les forces israéliennes dans la zone proche de la prison militaire d'Ofer, en Cisjordanie occupée le 13 octobre 2025, alors qu'il attendait libération de prisonniers. Zain Jaafar / AFP

Des familles attendent leurs proches palestiniens détenus dans une prison israélienne, à Ramallah, en Cisjordanie occupée par Israël, le 13 octobre 2025. REUTERS/Ammar Awad

Des familles attendent leurs proches palestiniens détenus dans une prison israélienne, à Ramallah, en Cisjordanie occupée par Israël, le 13 octobre 2025. REUTERS/Ammar Awad

L'otage israélien libéré, Omri Miran, embrasse son père, Dani Miran, après sa libération, à Reim, en Israël, le 13 octobre 2025. Forces de défense israéliennes/Document via REUTERS

L'otage israélien libéré, Omri Miran, embrasse son père, Dani Miran, après sa libération, à Reim, en Israël, le 13 octobre 2025. Forces de défense israéliennes/Document via REUTERS

Une représentation du président américain Donald Trump et les mots « Merci », sont inscrits sur le sol, près du consulat américain à Tel Aviv, Israël, le 13 octobre 2025. REUTERS/Ilan Rosenberg

Une représentation du président américain Donald Trump et les mots « Merci », sont inscrits sur le sol, près du consulat américain à Tel Aviv, Israël, le 13 octobre 2025. REUTERS/Ilan Rosenberg

Des gens regardent, depuis une colline près de la prison militaire d'Ofer située entre Ramallah et Beitunia en Cisjordanie occupée, la libération des prisonniers palestiniens, le 13 octobre 2025. Hazem Bader / AFP

Des gens regardent, depuis une colline près de la prison militaire d'Ofer située entre Ramallah et Beitunia en Cisjordanie occupée, la libération des prisonniers palestiniens, le 13 octobre 2025. Hazem Bader / AFP

Des Israéliens en liesse sur la place des otages à Tel Aviv alors que la nouvelle selon laquelle le Hamas avait déjà remis sept otages survivants à la Croix-Rouge, venait de tomber, le 13 octobre 2025. Menahem Kahana / AFP

Des Israéliens en liesse sur la place des otages à Tel Aviv alors que la nouvelle selon laquelle le Hamas avait déjà remis sept otages survivants à la Croix-Rouge, venait de tomber, le 13 octobre 2025. Menahem Kahana / AFP

Un homme attend son fils, emprisonné dans une prison israélienne, le 13 octobre 2025. REUTERS/Ammar Awad

Un homme attend son fils, emprisonné dans une prison israélienne, le 13 octobre 2025. REUTERS/Ammar Awad

Sur le même sujet
  • L'un des prisonniers palestiniens, libéré dans le cadre d'un échange d'otages et d'un accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, embrasse un garçon à son arrivée en bus au Centre culturel de Ramallah, en Cisjordanie occupée, le 13 octobre 2025, en provenance de la prison militaire d'Ofer dans les territoires palestiniens occupés par Israël. Zain Jaafar / AFP
    1/16 L'un des prisonniers palestiniens, libéré dans le cadre d'un échange d'otages et d'un accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, embrasse un garçon à son arrivée en bus au Centre culturel de Ramallah, en Cisjordanie occupée, le 13 octobre 2025, en provenance de la prison militaire d'Ofer dans les territoires palestiniens occupés par Israël. Zain Jaafar / AFP
  • Des Israéliens manifestent leur joie avant la libération des otages toujours détenus à Gaza, à Tel Aviv tôt le 13 octobre 2025. Ahmad Gharabli/AFP
    2/16 Des Israéliens manifestent leur joie avant la libération des otages toujours détenus à Gaza, à Tel Aviv tôt le 13 octobre 2025. Ahmad Gharabli/AFP
  • Un prisonnier palestinien retrouve sa famille après avoir été libéré d'une prison israélienne, à Ramallah, en Cisjordanie occupée par Israël, le 13 octobre 2025. REUTERS/Mussa Qawasma
    3/16 Un prisonnier palestinien retrouve sa famille après avoir été libéré d'une prison israélienne, à Ramallah, en Cisjordanie occupée par Israël, le 13 octobre 2025. REUTERS/Mussa Qawasma
  • La famille et les amis de l'otage israélien Eitan Horn attendent sa libération dans leur maison de la ville de Rosh Haayin, dans le centre d'Israël, le 13 octobre 2025. Gil Cohen-Magen / AFP
    4/16 La famille et les amis de l'otage israélien Eitan Horn attendent sa libération dans leur maison de la ville de Rosh Haayin, dans le centre d'Israël, le 13 octobre 2025. Gil Cohen-Magen / AFP
  • Des familles attendent leurs proches palestiniens détenus dans une prison israélienne, à Ramallah, en Cisjordanie occupée par Israël, le 13 octobre 2025. REUTERS/Ammar Awad
    5/16 Des familles attendent leurs proches palestiniens détenus dans une prison israélienne, à Ramallah, en Cisjordanie occupée par Israël, le 13 octobre 2025. REUTERS/Ammar Awad
  • Des Israéliens se rassemblent avec des drapeaux nationaux à l'extérieur de la base militaire de Reim, près de la frontière avec Gaza, dans le sud d'Israël, le 13 octobre 2025, pour accueillir les otages sur le point d'arriver. Maya Levin / AFP
    6/16 Des Israéliens se rassemblent avec des drapeaux nationaux à l'extérieur de la base militaire de Reim, près de la frontière avec Gaza, dans le sud d'Israël, le 13 octobre 2025, pour accueillir les otages sur le point d'arriver. Maya Levin / AFP
  • Des prisonniers palestiniens font le signe V - pour victoire - dans le bus qui les ramène chez eux, à Beitunia, le 13 octobre 2025. Hazem Bader / AFP
    7/16 Des prisonniers palestiniens font le signe V - pour victoire - dans le bus qui les ramène chez eux, à Beitunia, le 13 octobre 2025. Hazem Bader / AFP
  • Ziv Berman, l'un des otages israéliens libérés, fait un geste depuis la fenêtre d'un hélicoptère militaire israélien, au centre médical Sheba Tel-HaShomer à Ramat Gan le 13 octobre 2025. Ahmad Gharabli / AFP
    8/16 Ziv Berman, l'un des otages israéliens libérés, fait un geste depuis la fenêtre d'un hélicoptère militaire israélien, au centre médical Sheba Tel-HaShomer à Ramat Gan le 13 octobre 2025. Ahmad Gharabli / AFP
  • Des soldats des Brigades Ezzedine al-Qassam, la branche armée du Hamas, montent la garde avant l'arrivée des véhicules du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) dans le sud de Deir el-Balah, dans le centre de la bande de Gaza, avant de remettre le deuxième groupe d'otages le 13 octobre 2025. Bashar Taleb / AFP
    9/16 Des soldats des Brigades Ezzedine al-Qassam, la branche armée du Hamas, montent la garde avant l'arrivée des véhicules du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) dans le sud de Deir el-Balah, dans le centre de la bande de Gaza, avant de remettre le deuxième groupe d'otages le 13 octobre 2025. Bashar Taleb / AFP
  • Des équipes de secours palestiniennes transportent sur une civière un manifestant blessé lors d'une confrontation avec les forces israéliennes dans la zone proche de la prison militaire d'Ofer, en Cisjordanie occupée le 13 octobre 2025, alors qu'il attendait libération de prisonniers. Zain Jaafar / AFP
    10/16 Des équipes de secours palestiniennes transportent sur une civière un manifestant blessé lors d'une confrontation avec les forces israéliennes dans la zone proche de la prison militaire d'Ofer, en Cisjordanie occupée le 13 octobre 2025, alors qu'il attendait libération de prisonniers. Zain Jaafar / AFP
  • Des familles attendent leurs proches palestiniens détenus dans une prison israélienne, à Ramallah, en Cisjordanie occupée par Israël, le 13 octobre 2025. REUTERS/Ammar Awad
    11/16 Des familles attendent leurs proches palestiniens détenus dans une prison israélienne, à Ramallah, en Cisjordanie occupée par Israël, le 13 octobre 2025. REUTERS/Ammar Awad
  • L'otage israélien libéré, Omri Miran, embrasse son père, Dani Miran, après sa libération, à Reim, en Israël, le 13 octobre 2025. Forces de défense israéliennes/Document via REUTERS
    12/16 L'otage israélien libéré, Omri Miran, embrasse son père, Dani Miran, après sa libération, à Reim, en Israël, le 13 octobre 2025. Forces de défense israéliennes/Document via REUTERS
  • Une représentation du président américain Donald Trump et les mots « Merci », sont inscrits sur le sol, près du consulat américain à Tel Aviv, Israël, le 13 octobre 2025. REUTERS/Ilan Rosenberg
    13/16 Une représentation du président américain Donald Trump et les mots « Merci », sont inscrits sur le sol, près du consulat américain à Tel Aviv, Israël, le 13 octobre 2025. REUTERS/Ilan Rosenberg
  • Des gens regardent, depuis une colline près de la prison militaire d'Ofer située entre Ramallah et Beitunia en Cisjordanie occupée, la libération des prisonniers palestiniens, le 13 octobre 2025. Hazem Bader / AFP
    14/16 Des gens regardent, depuis une colline près de la prison militaire d'Ofer située entre Ramallah et Beitunia en Cisjordanie occupée, la libération des prisonniers palestiniens, le 13 octobre 2025. Hazem Bader / AFP
  • Des Israéliens en liesse sur la place des otages à Tel Aviv alors que la nouvelle selon laquelle le Hamas avait déjà remis sept otages survivants à la Croix-Rouge, venait de tomber, le 13 octobre 2025. Menahem Kahana / AFP
    15/16 Des Israéliens en liesse sur la place des otages à Tel Aviv alors que la nouvelle selon laquelle le Hamas avait déjà remis sept otages survivants à la Croix-Rouge, venait de tomber, le 13 octobre 2025. Menahem Kahana / AFP
  • Un homme attend son fils, emprisonné dans une prison israélienne, le 13 octobre 2025. REUTERS/Ammar Awad
    16/16 Un homme attend son fils, emprisonné dans une prison israélienne, le 13 octobre 2025. REUTERS/Ammar Awad