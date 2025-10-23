C’est le 22 octobre 2025 que l’événement tant attendu de l’année, Whisky Live Beirut, a ouvert ses portes en présence de Son Excellence Mme Laura Lahoud, ministre du Tourisme, ainsi que des présidents d’associations, présidents de syndicats, ambassadeurs, ainsi que des journalistes représentant de nombreux médias nationaux et internationaux.

Chaque année, ce rendez-vous incontournable des spiritueux rassemble des centaines de passionnés et d’experts du whisky.

C’est à AVA Venue, à Achrafieh, que cette 7ᵉ édition, qui s’est encore enrichie de nouvelles idées et de nouveaux concepts, a démarré.

Plus de 80 spécialistes et producteurs internationaux, venant de 15 pays, ont accueilli les invités pour une soirée immersive de dégustation et de découvertes, au cours de laquelle ils se sont vus plonger dans un univers d’expériences uniques et sélectives.

Le hall principal présentait une large gamme de whiskies — classiques, rares et nouveaux —, tandis que le White Spirits Corner mettait à l’honneur une sélection de gins et de tequilas.

À l’occasion de cette nouvelle édition, Mme Joumana Dammous-Salamé, directrice générale de Hospitality Services, a déclaré : « Whisky Live Beyrouth est une véritable célébration de l’excellence et du savoir-faire. Au-delà des dégustations, notre événement relie amateurs et connaisseurs à des histoires vraies, à la culture et à la passion qui façonnent les spiritueux d’exception. »

Nouveauté 2025 : Gold Circle

Pour sa part, Mme Maha El-Khoury, directrice du projet, a déclaré : « Le Gold Circle est une initiative réservée aux amateurs éclairés, qui leur donne accès à des produits prestigieux et à des éditions limitées. »

Masterclasses

Sur trois jours consécutifs, plus de 6 000 visiteurs sont attendus pour rencontrer des experts internationaux et assister à plus de 30 sessions exclusives, divisées entre masterclasses. Les thèmes incluent la maturation en bois, les finitions en fût, l’influence du terroir et la philosophie du blending.

Star Bar

Véritable cœur créatif de l’événement, le Star Bar réunit des bartenders de la région autour de cocktails audacieux et de relectures de classiques à base de whisky, de gin et de tequila — souvent rehaussés de touches botaniques libanaises.

Lifestyle Boutique

Cette année, la Lifestyle Boutique retourne avec une sélection de whiskies rares, de pièces de collection, d’accessoires et d’idées cadeaux, incluant entre autres des verres d’exception gravés, ainsi que des accords cigare.