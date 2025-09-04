Astérix en Lusitanie

Le prochain album d’Astérix, signé Didier Conrad et Fabcaro, paraîtra le 23 octobre 2025. Tiré à cinq millions d’exemplaires, dont deux millions en France, Astérix en Lusitanie nous transportera au Portugal et sera disponible en 19 langues. Sa couverture définitive sera dévoilée le 8 septembre, et une conférence de presse des auteurs se tiendra le 13 octobre.

La Guerre des voisins

Et si l’humanité tout entière partageait le même immeuble ? Chaque étage serait un continent, certains appartements seraient exposés plein Sud, l’accès à l’eau courante serait inégalement réparti, il y aurait des embrouilles de voisinage, Vlad essaierait de récupérer la salle de bain de son voisin Volod sans l’accord de la copro, le président du syndic s’appellerait Donald et la chaudière serait en surchauffe. La Guerre des Voisins, c’est avant tout une désopilante série d’actualité géopolitique signée Mikko et publiée depuis 2022 dans la revue Instagram Mâtin. Forte de son succès, La Guerre des voisins devient un album et nous propose un décryptage déjanté de l’actualité internationale… Parution le 26 septembre chez Dargaud.

Alzheimer en BD

Étienne Davodeau vient de terminer Là où tu vas, sa prochaine bande dessinée, à paraître le 8 octobre chez Futuropolis. Sous-titré Voyage au pays de la mémoire qui flanche, cet album nous fait découvrir le travail de Françoise Roy, qui partage la vie de l’auteur et qui accompagne tous les jours des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et leurs proches. Un livre émouvant qui interpelle sans déranger.

French Commando

En 1940, Churchill crée le SOE (Special Operations Executive) qui regroupe des spécialistes du sabotage et du renseignement pour accomplir des missions en Europe occupée et opérer sur le territoire français. Une French Section est créée. Bob Maloubier, 19 ans, intègre ce service en 1942. Aussitôt, il fait sauter des ponts, échappe à la police et est blessé deux fois. Parachuté en France, il est poursuivi dans la campagne normande et échappe à la mort lors du bombardement de Rouen. C’est son histoire méconnue que racontent Fabien Tillon et Lelio Bonaccorso dans French Commando, un album passionnant récemment paru chez Dargaud.