Profitant de son double espace actuel (l’ancienne galerie, au premier étage, et la nouvelle, baignée de lumière naturelle, au rez-de-chaussée), la galerie Janine Rubeiz invite les amateurs de l’art à un « Coup d’œil », sur une sélection de productions récentes de ses artistes.Un panorama artistique d’une réalité perçue selon les sensibilités de chacun.Dans TV Time de Rim el-Jundi, une famille, dans un décor et ambiance années 60, regarde paisiblement la télévision où passent... des news de faits sanglants.Rania Matar propose ses portraits d’adolescentes dans leur chambre.Mansour el-Habre, dans une toile non dénuée d’humour, parle de politique et de l’influence de cette dernière sur l’état de l’art en général. Laure Ghorayeb plonge dans sa mémoire personnelle et celle de Beyrouth en parallèle,Début octobre, changement de décor et nouvel accrochage aux cimaises. Seront présentés alors des travaux d’artistes pour qui la matière constitue « non seulement l’outil de leur création, mais le sujet même de leur discours ».Samir Khaddaje exprime « le chaos de la ville à travers un rapport violent à la matière. Ces toiles aux surfaces accidentées trahissent un déchirement de l’être créateur. Témoin et victime impuissante de la guerre, l’œuvre de Khaddaje en est l’écho qui se prolonge ».Bassam Geitani grave, colle et peint la toile, traçant des cercles et des cercles à n’en plus finir.Hanibal Srouji joue avec le feu. Mais dompte également les autres éléments, à savoir l’eau, la terre, le métal et le bois.Joanna Rizk donne une nouvelle dimension à ses arbres découpés dans du papier journal, et Joseph Chahfé crée de larges surfaces où s’étalent d’épaisses couches de matériaux, dans un chaos pour le moins inattendu.Exposées également, des œuvres de Afaf Zurayk, Ara Azad, Charles Khoury, Dima Hajjar, Edgar Mazigi, Fayçal Sultan, François Sargologo, Ghassan Ghazal, Hanibal Srouji, Huguette Caland, Jean-Pierre Watchi, Jamil Molaeb, Joseph Harb, Khosrow Hassanzadeh, Mazen Kerbaje, Raouf Rifaï, Reza Derakshani et Yvette Achkar.* Jusqu’au 21 octobre. Du mardi au vendredi de 10h à 18h (en octobre, jusqu’à 19h), samedi de 10h à 14h. Imm. Majdalani, Raouché, tél. 01/868290.www.galeriejaninerubeiz.com