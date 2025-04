L’Autorité palestinienne poursuit les arrestations dans les rangs du Jihad L’aviation israélienne assassine à la roquette un leader islamiste à Rafah

Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google

Mettant ses menaces à exécution, l’aviation israélienne a procédé hier à l’assassinat ciblé d’un activiste palestinien à Gaza. Après l’attentat de Netanya, lundi, l’État hébreu avait annoncé des mesures fermes et ciblées. Un activiste palestinien a été tué et neuf autres personnes, dont 7 passants, ont été blessées hier dans un raid aérien israélien contre une voiture à Rafah dans le sud de la bande de Gaza, ont indiqué des sources médicales et des témoins. Le mort a été identifié comme étant Mahmoud al-Arqan, un chef local des Comités de la résistance populaire, un groupe armé qui a revendiqué par le passé des tirs de roquettes contre le territoire israélien. Une source militaire israélienne a confirmé que l’armée de l’air avait attaqué une voiture dans laquelle circulait Arqan, affirmant que celui-ci « œuvrait en étroite collaboration avec le Jihad islamique ». Israël a fait savoir mardi qu’il frapperait très durement le Jihad islamique après un attentat-suicide revendiqué la veille par le groupe radical à Netanya dans le centre d’Israël et qui a coûté la vie à cinq Israéliens. Un porte-parole des Comités a promis une riposte à l’attaque israélienne. Le négociateur en chef palestinien Saëb Erakat a « fermement condamné » le raid israélien, le qualifiant d’« un crime qui s’inscrit dans le cadre d’une escalade israélienne ». Le dernier mort porte à 4 899 le nombre des personnes tuées dans les violences israélo-palestiniennes depuis le déclenchement de l’intifada en septembre 2000. Plus des trois quarts des tués sont des Palestiniens. Israël, mais aussi l’Autorité palestinienne, mènent une vaste campagne d’arrestations dans les rangs du Jihad islamique en Cisjordanie depuis l’attentat de Netanya. Une trentaine d’activistes du groupe radical ont été ainsi arrêtés hier par les services de sécurité palestiniens dans la région de Jénine, à Ramallah et à Tulkarem, selon le mouvement et des sources sécuritaires. Un activiste du Jihad a en outre été arrêté par l’armée israélienne dans le camp de réfugiés de Balata à Naplouse, a indiqué à l’AFP un porte-parole militaire. Deux autres activistes palestiniens ont été arrêtés par l’armée à Hébron, dans le sud de la Cisjordanie, et dans le village de Deir Dibwan près de Ramallah, a-t-il ajouté. Les services de sécurité de l’Autorité palestinienne ont également procédé à des perquisitions aux domiciles de trois membres du Jihad islamique à Bethléem pour les arrêter, mais ceux-ci ne s’y trouvaient pas, selon les sources sécuritaires palestiniennes. Enfin, des médecins et des témoins palestiniens ont rapporté hier la mort d’une femme, tuée au cours d’une fusillade entre deux clans palestiniens rivaux dans la bande de Gaza. Fusillade qui a également fait de nombreux blessés. Un phénomène d’anarchie se développe dans le territoire côtier où est mise à l’épreuve l’Autorité palestinienne depuis le retrait israélien de Gaza.