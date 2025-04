Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google

La production mondiale de pétrole a augmenté de 700 000 barils par jour (bj) à 76,3 millions de barils par jour (mbj) au mois d’avril, alors que la décision des pays de l’Opep d’augmenter leur offre est devenue effective, a indiqué hier l’Agence internationale de l’énergie (AIE). Les pays membres de l’Opep (Organisation des pays exportateurs de pétrole) ont vu leur production progresser de 800 000 bj en avril par rapport au mois précédent pour s’établir à 27,8 mbj, selon le rapport mensuel de l’AIE. Pourtant, si les pays du cartel ont décidé d’ouvrir davantage leurs vannes face à la hausse record des cours du brut sur les marchés, à partir du 1er avril, l’augmentation de la production de l’Opep provient essentiellement d’un pays membre non concerné par cette mesure : l’Irak, relève l’AIE. En effet, l’Irak, soumise à un embargo international depuis 1991, ne peut exporter son pétrole que dans le cadre d’une résolution des Nations unies pétrole contre nourriture, qui l’autorise depuis décembre 1996 à vendre du brut pour acheter des produits de première nécessité sous contrôle international. Les exportations irakiennes sont ainsi passées de 900 000 bj lors de la dernière semaine de mars à 2,3 mbj pour les deux dernières semaines d’avril. En revanche, la production des pays hors Opep a reculé à 45,66 mbj en avril, notamment sous l’effet de problèmes de maintenance en Norvège. L’AIE a par ailleurs révisé à la baisse son estimation de demande mondiale de pétrole en 2000, à 76,5 mbj contre 76,7 mbj lors de son rapport précédent. Au premier trimestre, la demande a été évaluée à 75,7 mbj, en baisse de 0,6 % par rapport au premier trimestre 1999. Au deuxième trimestre 2000, l’agence prévoit désormais une hausse des stocks industriels des pays de l’OCDE (Organisation pour la coopération et le développement économique) de 1,2 mbj, alors que les stocks auraient baissé de 400 000 bj au premier trimestre. Cette hausse attendue des stocks au deuxième trimestre s’explique par la baisse de la demande et la hausse de la production, en particulier en provenance de l’Irak mais également des pays de l’ex-URSS. Leur production a atteint en avril plus de 4,2 mbj, un record pour l’ère post-soviétique, souligne l’AIE. Déjà, au cours du mois de mai, les stocks pourraient augmenter de quelque 3 mbj. Mais une hausse prévue de la demande au mois de juin devrait équilibrer les réserves, a relevé l’agence. Après la publication de statistiques de l’AIE, les cours du pétrole étaient en hausse hier à Londres et à New York, alors que le marché craint que la hausse de la production amorcée en avril ne suffise pas à compenser l’accélération de la demande mondiale. En effet, les statistiques de l’AIE renforcent les craintes du marché selon lesquelles l’Opep pourrait décider de ne pas augmenter sa production lors de sa prochaine réunion le 21 juin à Vienne.