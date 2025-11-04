Menu
Dernières Infos

Le chef de l'ONU appelle à mettre fin au "cauchemar de la violence" au Soudan


AFP / le 04 novembre 2025 à 10h27

Le patron de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé mardi à des "négociations" pour un arrêt immédiat du conflit au Soudan, mettant en garde contre une crise "en train de devenir incontrôlable". 

Le secrétaire général des Nations unies a exhorté les parties au conflit à "venir à la table des négociations, (et) mettre fin à ce cauchemar de violence, maintenant". "La crise horrifiante au Soudan (...) est en train de devenir incontrôlable", a-t-il ajouté. 


csp/saa/cab

© Agence France-Presse

