Soudan: les autorités pro-armée étudient une proposition américaine de cessez-le-feu (source gouvernementale)


AFP / le 04 novembre 2025 à 10h15

Le Conseil de souveraineté présidé par le chef de l'armée soudanaise, Abdel-Fattah Al-Burhane, va étudier mardi une proposition de trêve portée par les Etats-Unis dans le conflit qui ensanglante le Soudan depuis plus de deux ans, selon une source gouvernementale à Port Soudan.

L'émissaire américain pour l'Afrique, Massad Boulos a mené ces derniers jours une série d'entretiens au Caire, dans le but de finaliser la proposition de trêve humanitaire proposée mi-septembre sous son égide par un groupe de médiateurs incluant l'Egypte, l'Arabie Saoudite et les Emirats arabes unis, selon différents communiqués officiels publiés au Caire.

© Agence France-Presse

