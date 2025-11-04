Rencontre autour du livre d’Antonios Abou Kasm : « Le Liban entre légitimité nationale et légitimité internationale »

Sous le patronage du barreau de Beyrouth, un colloque se tiendra autour du nouvel ouvrage de l’avocat Antonios Farouk Abou Kasm Le Liban entre légitimité nationale et légitimité internationale – Écrits sur la pandémie, la souffrance et l’épreuve 2025-2019 (en arabe), publié par Dar an-Nahar. Participeront à ce colloque le ministre de la Justice Adel Nassar, le juge Khaled Mabbani, Antoine Messarra, titulaire de la chaire Unesco à l’Université Saint-Joseph (USJ), Fayez Hage-Chahine, doyen émérite de la faculté de droit et de sciences politiques de l’USJ Beyrouth et Dubaï, l’avocat Mohammad Farid Matar, qui sera modéré par Élie Klimos, membre du conseil de l’ordre des avocats de Beyrouth.

À cette occasion, le livre sera distribué aux présents.

Le colloque aura lieu à la Maison des avocats (salle de conférence 5e étage) le vendredi 7 novembre à 17h.