Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Dernières Infos - Santé

Maladies cardio-vasculaires : un décès sur cinq serait évité avec un meilleur environnement


AFP / le 03 novembre 2025 à 17h25

Une patiente reçoit un vaccin par une infirmière au Liban. Photo d'illustration Mohammad Yassine/L'Orient-Le Jour

En Europe, un décès sur cinq lié à une maladie cardio-vasculaire pourrait être évité par la réduction des risques environnementaux, comme la pollution de l'air, les températures extrêmes et l'exposition à des produits chimiques nocifs, a alerté lundi l'Agence européenne de l'environnement (AEE).

« Dans l'Union européenne, les maladies cardiovasculaires sont la cause principale de décès: plus de 1,7 million de personnes en sont mortes en 2022 », soit un tiers des décès, a rapporté l'AEE. 

Au moins 18% de ces morts sont causées par des facteurs environnementaux: ainsi 130.000 personnes décèdent chaque année des conséquences de la pollution aux particules fines et 115.000 décès sont enregistrés à cause du froid ou de la chaleur extrêmes. En outre, au moins 6 millions de nouveaux cas de maladies cardiovasculaires sont diagnostiqués chaque année, coûtant à l'Europe quelque 282 milliards d'euros. Pour l'AEE, les décès sont « modifiables grâce à des interventions et des politiques. Y répondre est crucial ».

L'UE « est déjà en bonne voie pour atteindre l'objectif du plan d'action zéro pollution de réduire les décès prématurés attribuables à la pollution de l'air de plus de 55% par rapport à 2005 d'ici 2030 », salue l'agence basée à Copenhague. Il faut toutefois faire plus, notamment en sensibilisant le public aux risques cardiovasculaires liés aux facteurs de stress environnementaux, réduisant le bruit des transports et renforçant les réglementations chimiques.

En Europe, un décès sur cinq lié à une maladie cardio-vasculaire pourrait être évité par la réduction des risques environnementaux, comme la pollution de l'air, les températures extrêmes et l'exposition à des produits chimiques nocifs, a alerté lundi l'Agence européenne de l'environnement (AEE).« Dans l'Union européenne, les maladies cardiovasculaires sont la cause principale de décès: plus de 1,7 million de personnes en sont mortes en 2022 », soit un tiers des décès, a rapporté l'AEE. Au moins 18% de ces morts sont causées par des facteurs environnementaux: ainsi 130.000 personnes décèdent chaque année des conséquences de la pollution aux particules fines et 115.000 décès sont enregistrés à cause du froid ou de la chaleur extrêmes. En outre, au moins 6 millions de nouveaux cas de...

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés