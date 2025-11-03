Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Dernières Infos - Etats-Unis

Kimberly-Clark rachète la société Kenvue, fabricant du Tylenol, valorisée 48,7 mds USD


AFP / le 03 novembre 2025 à 14h33

Une photo illustrative montre des boîtes de Tylenol à Schwenksville, en Pennsylvanie, aux États-Unis, le 24 septembre 2025. Photo REUTERS/Hannah Beier

Le géant américain des produits d'hygiène Kimberly-Clark va racheter le laboratoire de santé Kenvue, fabriquant du Tylenol (paracétamol), valorisée 47,8 milliards de dollars, selon un communiqué commun, lundi.

Avec cette opération, Kimberly-Clark (fabricant des Kleenex) met la main sur l'ancienne division santé grand public de Johnson & Johnson, quelques jours seulement après l'annonce par le procureur général du Texas de poursuites contre Kenvue et J&J, pour ne pas avoir pris en compte les risques associés à l'usage du Tylenol, accusé d'être facteur d'autisme.


Le géant américain des produits d'hygiène Kimberly-Clark va racheter le laboratoire de santé Kenvue, fabriquant du Tylenol (paracétamol), valorisée 47,8 milliards de dollars, selon un communiqué commun, lundi.

Avec cette opération, Kimberly-Clark (fabricant des Kleenex) met la main sur l'ancienne division santé grand public de Johnson & Johnson, quelques jours seulement après l'annonce par le procureur général du Texas de poursuites contre Kenvue et J&J, pour ne pas avoir pris en compte les risques associés à l'usage du Tylenol, accusé d'être facteur d'autisme.


Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés