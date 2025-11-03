Israël: l'ex-procureure générale de l'armée arrêtée pour la fuite d'une vidéo de sévices dans une prison

L'ex-procureure générale de l'armée israélienne a été arrêtée dans le cadre d'une enquête concernant la fuite d'une vidéo suggérant de graves sévices en 2024 contre un détenu palestinien dans une prison de haute sécurité près de Gaza, une affaire pour laquelle cinq soldats ont été inculpés.

Après avoir annoncé sa démission vendredi, Yifat Tomer-Yeroushalmi avait brièvement disparu dimanche, déclenchant des spéculations médiatiques sur une possible tentative de suicide. Dans sa lettre de démission publiée vendredi par la presse, elle reconnaît que ses services avaient diffusé la vidéo aux médias.

Dans un message sur Telegram, le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, a annoncé lundi qu'il "a été convenu qu'à la lumière des événements de la nuit dernière, le Service pénitentiaire agirait avec une vigilance accrue pour assurer la sécurité de la détenue dans le centre de détention où elle a été placée en garde à vue".

Il a souligné l'importance de "mener l'enquête de manière professionnelle afin de découvrir toute la vérité concernant l'affaire qui a conduit à une accusation" contre des soldats.

Cette affaire, qui avait éclaboussé l'armée en plein conflit dans la bande de Gaza, avait débuté en août 2024 avec la diffusion par la chaîne israélienne Channel 12 d'images filmées par une caméra de surveillance, ensuite reprises par de nombreux médias. Sans les montrer clairement, la vidéo suggérait de graves violences exercées par des soldats israéliens sur un détenu palestinien.

En février 2025, l'armée avait annoncé l'inculpation de cinq soldats pour mauvais traitements d'un détenu palestinien en juillet 2024 dans le centre de détention de Sdé Teiman, près de la bande de Gaza, où sont incarcérés des Palestiniens arrêtés depuis le début de la guerre déclenchée par l'attaque du Hamas sur le sol israélien le 7 octobre 2023.

"Le procureur militaire a inculpé cinq soldats réservistes pour avoir commis des agressions dans des circonstances aggravantes et causé des blessures à un détenu" avait indiqué l'armée dans un communiqué.





-"Graves blessures"-





Selon l'acte d'accusation, les soldats ont "agi contre le détenu avec une grande violence". Ces brutalités "ont causé de graves blessures physiques au détenu, notamment des côtes fracturées, un poumon perforé et une déchirure rectale interne".

Les faits se sont produits le 5 juillet 2024 lors d'une fouille du détenu conduit dans une zone adjacente à la prison, les yeux bandés, menottes aux mains et aux chevilles, selon la même source.

L'acte d'accusation mentionne de nombreuses preuves recueillies au cours de l'enquête, notamment des images extraites des caméras de surveillance et des documents médicaux.

Le centre de détention de Sdé Teiman a été aménagé dans une base militaire pour y incarcérer des Palestiniens arrêtés notamment à Gaza depuis le 7-Octobre.

En juillet 2024, le Haut-Commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Volker Türk, avait publié un rapport selon lequel, depuis l'attaque du 7-Octobre, de nombreux Palestiniens avaient été emprisonnés dans le secret avec dans certains cas un traitement pouvant s'apparenter à de la torture.

Lundi matin, Channel 12 rapporte que la police soupçonne Yifat Tomer-Yerushalmi, qui avait laissé dimanche une lettre pouvant évoquer la volonté de se donner la mort, selon les médias, d'avoir eu recours à une mise en scène pour se débarrasser de son téléphone susceptible de contenir des informations compromettantes.





mib-emp/dms/cab

© Agence France-Presse