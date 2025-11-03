Israël dit avoir identifié les corps rendus dimanche par le Hamas comme ceux de trois otages
AFP /
le 03 novembre 2025 à 08h32
Les dépouilles rendues par le Hamas dimanche ont été identifiées comme étant celles de trois soldats israéliens enlevés le 7 octobre 2023, a indiqué lundi le bureau du Premier ministre israélien, ce qui porte à 20 le nombre d'otages morts rendus par le mouvement islamiste sur un total de 28 qu'il doit remettre.
"Après l’achèvement du processus d’identification par l’Institut national de médecine légale, en coopération avec la police israélienne et le rabbinat militaire", l'armée a "informé les familles des otages tombés au combat (...) que leurs proches ont été rapatriés en Israël et identifiés", a indiqué le bureau dans un communiqué.
Les défunts ont été identifiés comme le capitaine américano-israélien Omer Neutra, 21 ans lors de son enlèvement, le caporal Oz Daniel, 19 ans, et le colonel Assaf Hamami, 40 ans, l'officier le plus gradé tombé aux mains du Hamas.
