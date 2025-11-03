La Fondation al-Walid ben Talal soutient l’hôpital al-Mahabba à Deir el-Ahmar

La vice-présidente de la Fondation al-Walid ben Talal, Leila Solh Hamadé, a effectué une visite de l’hôpital al-Mahabba relevant du diocèse maronite de Baalbeck-Deir

el-Ahmar, à l’occasion d’une remise d’équipements médicaux modernes pour le service d’échographie.

La fondation, qui avait déjà contribué à la construction et à la réhabilitation du bloc opératoire de l’hôpital, poursuit ainsi son engagement en faveur du développement sanitaire et social dans la Békaa.

L’ancienne ministre a été accueillie par Mgr Hanna Rahmé, évêque de Baalbeck-Deir el-Ahmar, le député Antoine Habchi, des responsables religieux, municipaux et sociaux, ainsi que par le personnel médical et administratif de l’établissement.

Dans son allocution, Mgr Rahmé a salué « un geste de solidarité et d’amour » de la part de la fondation, affirmant que ce don représente « un pont d’espérance et de vie au service des malades et des plus démunis ». Il a rendu hommage à l’héritage patriotique de la ministre Solh et à la générosité du prince al-Walid ben Talal, « qui a fait du don et du développement une mission humanitaire sans frontières ».

De son côté, Leila Solh Hamadé a exprimé sa joie de retrouver sa « chère Békaa », soulignant que cette initiative vise à « répondre aux besoins urgents des habitants dans une période difficile pour le pays ». Elle a rappelé que la fondation reste engagée à « soutenir les infrastructures sanitaires et sociales au Liban, au service de chaque être humain, sans distinction ».

La cérémonie s’est conclue par la remise d’une plaque honorifique à la ministre, suivie d’une visite des nouvelles installations et d’un déjeuner offert à l’évêché en son honneur, en présence de nombreuses notabilités locales.