La Fondation maronite dans le monde appelle à une participation massive à la visite du pape

La Fondation maronite dans le monde s’est félicitée de la visite au Liban du pape Léon XIV, prévue entre le 30 novembre courant et le 2 décembre prochain, appelant les Libanais à se mobiliser massivement à cette occasion.

Dans un communiqué, la fondation a rappelé que le déplacement du pape au Liban intervient « à l’heure où le pays, la région et le monde entier traversent un moment critique ». « Cette visite vient prouver que le Liban n’est pas simplement un petit pays, mais un message de foi, d’espoir, et de diversité », poursuit le texte.

La fondation a dans ce cadre souligné que « les Libanais de la diaspora sont le prolongement de ce message, dans la mesure où ils contribuent à véhiculer la véritable image de leur pays dans le monde et s’activent pour favoriser les liens entre l’Orient et l’Occident ».

Elle a par ailleurs incité les Libanais à participer massivement aux divers événements prévus dans le cadre de ce séjour du souverain pontife, notamment la messe prévue le 2 décembre à 10h30 sur le front de mer de Beyrouth.