La Fondation maronite dans le monde appelle à une participation massive à la visite du pape
OLJ /
le 03 novembre 2025 à 00h00
La Fondation maronite dans le monde s’est félicitée de la visite au Liban du pape Léon XIV, prévue entre le 30 novembre courant et le 2 décembre prochain, appelant les Libanais à se mobiliser massivement à cette occasion.
Dans un communiqué, la fondation a rappelé que le déplacement du pape au Liban intervient « à l’heure où le pays, la région et le monde entier traversent un moment critique ». « Cette visite vient prouver que le Liban n’est pas simplement un petit pays, mais un message de foi, d’espoir, et de diversité », poursuit le texte.
La fondation a dans ce cadre souligné que « les Libanais de la diaspora sont le prolongement de ce message, dans la mesure où ils contribuent à véhiculer la véritable image de leur pays dans le monde et s’activent pour favoriser les liens entre l’Orient et l’Occident ».
Elle a par ailleurs incité les Libanais à participer massivement aux divers événements prévus dans le cadre de ce séjour du souverain pontife, notamment la messe prévue le 2 décembre à 10h30 sur le front de mer de Beyrouth.
La Fondation maronite dans le monde s’est félicitée de la visite au Liban du pape Léon XIV, prévue entre le 30 novembre courant et le 2 décembre prochain, appelant les Libanais à se mobiliser massivement à cette occasion. Dans un communiqué, la fondation a rappelé que le déplacement du pape au Liban intervient « à l’heure où le pays, la région et le monde entier traversent un moment critique ». « Cette visite vient prouver que le Liban n’est pas simplement un petit pays, mais un message de foi, d’espoir, et de diversité », poursuit le texte. La fondation a dans ce cadre souligné que « les Libanais de la diaspora sont le prolongement de ce message, dans la mesure où ils contribuent à véhiculer la véritable image de leur pays dans le monde et s’activent pour favoriser les liens...
La région est sous haute tension...
Restez informés en vous abonnant à notre offre limitée : 1$ pour 3 mois seulement !
Cet article est réservé aux abonnés. Abonnez-vous pour 1$ et accédez à une information indépendante.
Dans votre abonnement numérique : la version PDF du quotidien L’Orient-Le Jour, des newsletters réservées aux abonnés ainsi qu'un accès illimité à 3 médias en ligne : L’Orient-Le Jour, L’Orient Today et L’Orient Littéraire.