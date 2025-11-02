Ukraine : six morts, dont deux enfants, dans une attaque russe pendant la nuit, selon le procureur

Six personnes ont été tuées dans la nuit de samedi à dimanche en Ukraine dans des tirs de missiles et de drones russes, a-t-on appris de source judiciaire. « Les forces russes ont attaqué les régions de Dnipropetrovsk (est) et Odessa (sud). Six personnes sont mortes, dont deux enfants », ont annoncé samedi les services du procureur général ukrainien sur Telegram. Les enfants étaient deux garçons âgés de 11 et 14 ans, a précisé le médiateur ukrainien pour les droits humains Dmytro Loubinets.

Une attaque russe sur la région de Zaporijjia (sud) a privé d'électricité quelques 58.000 foyers, a aussi indiqué le gouverneur Ivan Fedorov. Les troupes russes attaquent chaque hiver depuis 2022 les infrastructures électriques de l'Ukraine, la contraignant à des restrictions dans l'alimentation en électricité et à importer de l'énergie.

La Russie a tiré plus de missiles sur l'Ukraine en octobre que durant n'importe quel autre mois depuis au moins début 2023, lors d'attaques nocturnes visant en particulier le réseau énergétique, selon une analyse de données ukrainiennes réalisée par l'AFP. Les forces russes ont lancé 270 missiles sur le pays en octobre, soit une hausse de 46% par rapport à septembre, d'après une compilation des chiffres fournis chaque jour par l'armée de l'air ukrainienne. Il s'agit du nombre de missiles lancés en un mois sur l'Ukraine, lors de bombardements nocturnes, le plus élevé depuis que l'armée de l'air ukrainienne a commencé, début 2023, à publier ces comptes-rendus quotidiens.