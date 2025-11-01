Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Dernières Infos

Le président syrien se rendra en novembre à Washington (émissaire américain) 


AFP / le 01 novembre 2025 à 17h47

Le président syrien se rendra aux Etats-Unis en novembre, a affirmé samedi l'émissaire américain Tom Barrack, qui a dit espérer qu'il rejoindra l'alliance internationale contre le groupe jihadiste Etat islamique (EI). 

Interrogé par des journalistes en marge d'une conférence à Bahreïn sur la question de savoir si Ahmad al-Chareh se rendrait dans la capitale américaine en novembre, Tom Barrack a répondu "oui", et a ajouté espéré qu'il adhèrerait à la coalition contre l'EI. 


aya/saa/cab

© Agence France-Presse

Le président syrien se rendra aux Etats-Unis en novembre, a affirmé samedi l'émissaire américain Tom Barrack, qui a dit espérer qu'il rejoindra l'alliance internationale contre le groupe jihadiste Etat islamique (EI). 

Interrogé par des journalistes en marge d'une conférence à Bahreïn sur la question de savoir si Ahmad al-Chareh se rendrait dans la capitale américaine en novembre, Tom Barrack a répondu "oui", et a ajouté espéré qu'il adhèrerait à la coalition contre l'EI. 


aya/saa/cab

© Agence France-Presse

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés