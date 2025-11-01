Le président syrien se rendra en novembre à Washington (émissaire américain) 

Le président syrien se rendra aux Etats-Unis en novembre, a affirmé samedi l'émissaire américain Tom Barrack, qui a dit espérer qu'il rejoindra l'alliance internationale contre le groupe jihadiste Etat islamique (EI).

Interrogé par des journalistes en marge d'une conférence à Bahreïn sur la question de savoir si Ahmad al-Chareh se rendrait dans la capitale américaine en novembre, Tom Barrack a répondu "oui", et a ajouté espéré qu'il adhèrerait à la coalition contre l'EI.





aya/saa/cab

© Agence France-Presse