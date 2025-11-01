Menu
Dernières Infos - Diplomatie

Le président syrien se rendra en novembre à Washington

Il s'agirait de la première visite du dirigeant syrien dans la capitale américaine, et la deuxième aux Etats-Unis après son passage en septembre au siège de l'ONU à New York.

AFP / le 01 novembre 2025 à 17h43, mis à jour à 18h20

Ahmad el-Chareh dans la mosquée des Omeyyades à Damas, le 8 décembre 2024. Photo d'achives AFP

Le président syrien se rendra aux Etats-Unis en novembre, a affirmé samedi l'émissaire américain Tom Barrack, disant espérer qu'il y rejoindrait l'alliance internationale contre le groupe jihadiste Etat islamique (EI). 

Interrogé par des journalistes en marge d'une conférence à Bahreïn sur une éventuelle visite d'Ahmad el-Chareh à Washington en novembre, Tom Barrack a répondu « oui », ajoutant qu'il espérait le voir adhérer, lors de ce déplacement, à la coalition contre l'EI.

Il s'agirait de la première visite du dirigeant syrien dans la capitale américaine, et la deuxième aux Etats-Unis après son passage en septembre au siège de l'ONU à New York, où cet ancien jihadiste est devenu le premier président syrien depuis des décennies à s'adresser à l'Assemblée générale. 

Autrefois affilié à el-Qaëda, le groupe qui était dirigé par M. Chareh, Hayat Tahrir el-Cham (HTC), a été retiré de la liste des groupes terroristes en juillet dernier. 

Le président par intérim, dont les forces ont renversé Bachar el-Assad en décembre 2024, a rencontré Donald Trump pour la première fois en mai dernier à Ryad, en Arabie saoudite, où le président américain s'est engagé à lever les sanctions paralysantes imposées à la Syrie. 

