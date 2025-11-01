550.000 Syriens sont rentrés chez eux depuis la chute d'Assad

Un total de 550.000 Syriens réfugiés en Turquie sont rentrés dans leur pays depuis la chute en décembre 2024 du régime de Bachar el-Assad, a annoncé samedi le ministre turc de l'Intérieur, Ali Yerlikaya.

Près de 2,4 millions de Syriens demeurent réfugiés en Turquie, où leur nombre dépassait les 3,5 millions au plus fort de la guerre en Syrie, selon les autorités turques. Le Haut-Commissariat de l'ONU pour les réfugiés (HCR) a indiqué vendredi qu'un total de 1,16 million de Syriens ont regagné leur pays depuis le 8 décembre 2024. Plus de 1,9 million de déplacés internes ont également pu regagner leur ville d'origine, a ajouté le HCR.

Selon le HCR, plus de sept millions de Syriens restent déplacés à l'intérieur du pays, et 4,5 millions environ toujours réfugiés à l'étranger. La guerre civile qui a éclaté après la répression par l'ex-président Bachar al-Assad d'un soulèvement populaire en 2011, a entraîné l'exode de millions de syriens.

Le conflit a pris fin en décembre 2024 avec la prise du pouvoir par une coalition islamiste dirigée par Ahmad al-Chareh.