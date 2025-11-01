Les attaques nocturnes de missiles russes au plus haut en octobre depuis début 2023

La Russie a tiré plus de missiles sur l'Ukraine en octobre que durant n'importe quel autre mois depuis au moins début 2023, lors d'attaques nocturnes visant en particulier le réseau énergétique, selon une analyse de données ukrainiennes réalisée par l'AFP.

Les forces russes ont lancé 270 missiles sur le pays en octobre, soit une hausse de 46% par rapport à septembre, d'après une compilation des chiffres fournis chaque jour par l'armée de l'air ukrainienne. Il s'agit du nombre de missiles lancés en un mois sur l'Ukraine, lors de bombardements nocturnes, le plus élevé depuis que l'armée de l'air ukrainienne a commencé, début 2023, à publier ces comptes-rendus quotidiens.

Les frappes russes ont plongé des dizaines de milliers de personnes dans le noir. Moscou cible le réseau électrique ukrainien pour le quatrième hiver consécutif, dans le cadre d'une stratégie visant à affaiblir la population civile ukrainienne, selon Kiev et ses soutiens. En octobre, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a accusé la Russie de vouloir semer « le chaos » et exercer « une pression psychologique » en frappant si intensément le réseau électrique du pays. Comme les hivers précédents, des coupures de courant tournantes ont été mises en place dans toutes les régions du pays, y compris à Kiev, durant tout le mois d'octobre afin de pallier les pénuries d'électricité.

En 2024, la Cour pénale internationale (CPI) de La Haye a émis des mandats d'arrêt contre de hauts responsables de l'armée russe pour des crimes de guerre et crime contre l'humanité présumés en Ukraine, notamment les frappes de missiles menées contre les infrastructures électriques ukrainiennes.

En octobre, la Russie a également envoyé, lors de ses bombardements nocturnes, 5.298 drones à longue portée sur l'Ukraine, selon les données de l'armée de l'air ukrainienne – un chiffre en baisse d'environ 6 % par rapport à septembre, mais toujours proche des records. En représailles, Kiev a mené des frappes contre des dépôts pétroliers et des raffineries russes, pour tenter de tarir la rente des hydrocarbures qui finance l'effort de guerre du Kremlin. Ces frappes ont notamment entraîné ces derniers mois une hausse du prix du carburant en Russie.