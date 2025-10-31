L'armée israélienne confirme avoir reçu de Gaza trois corps non identifiés

L'armée israélienne a reçu vendredi trois corps non identifiés provenant de Gaza via la Croix-Rouge, a indiqué une source militaire israélienne, ajoutant qu'elle ne pensait pas qu'il s'agit de corps d'otages.

"Nous ne savons pas si les corps qui nous ont été rendus sont ceux d'otages", a déclaré la source militaire israélienne à l'AFP, confirmant des informations précédentes selon lesquelles les autorités israéliennes avaient reçu trois corps de la Croix-Rouge internationale.

"D'après nos renseignements, nous ne pensons pas qu'il s'agisse de corps d'otages. Nous les avons transférés au laboratoire de recherche médico-légale", pour tenter de les identifier, a ajouté la source.

Plus tôt vendredi, le CICR avait déclaré dans un communiqué que ses équipes "avaient facilité (...) le transfert de trois défunts aux autorités israéliennes".

Le Hamas a jusqu'à présent restitué les dépouilles de 17 des 28 otages décédés qu'il a accepté de remettre dans le cadre d'un accord de trêve négocié par les Etats-Unis avec Israël, sans compter les trois corps retrouvés vendredi.

Après le début du cessez-le-feu, le Hamas a libéré les vingt otages survivants qu'il détenait encore et a entamé le processus de restitution des corps des otages décédés.

Israël accuse le Hamas de ne pas respecter les termes de l'accord en ne les restituant pas assez vite, mais le groupe palestinien explique qu'il a besoin de temps pour localiser les dépouilles enterrées dans les ruines de Gaza.

lba/csp/mm/liu

© Agence France-Presse