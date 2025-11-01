Désarmement, vote des expatriés : Geagea hausse le ton face à Aoun et Salam

Le chef des Forces libanaises, Samir Geagea, a renouvelé ses critiques au pouvoir en place, aussi bien au sujet du chantier de désarmement des milices que pour ce qui est de l’amendement de la loi électorale pour consacrer le droit des expatriés à voter pour les 128 députés de la métropole. Sauf que cette fois-ci, le leader des FL ne s’est pas contenté de lancer des piques. Dans une interview accordée jeudi soir à la chaîne locale MTV, il est allé jusqu’à brandir la menace d’opter pour l’escalade politique face à l’exécutif. « Le gouvernement devrait envoyer à la Chambre un projet de loi portant sur l’amendement de la loi électorale. Et nous verrons comment les choses évolueront. Sinon, nous prendrons une autre position », a lancé M. Geagea, deux jours après la mise en échec – de la part des FL et de leurs alliés anti-Hezbollah – d’une séance parlementaire dont l’ordre du jour n’incluait pas le débat autour de la loi électorale. Cette attitude des anti-Hezbollah, le président de la République, Joseph Aoun, l’avait critiquée en Conseil des ministres, mercredi dernier. Il avait alors estimé que « ce qui se passe au Parlement empêche les prises de décision et qu’il n’est pas acceptable d’invoquer les prérogatives pour justifier le blocage, car le pays ne peut se permettre aucune secousse ». Réagissant à ces propos, le chef des FL a déclaré : « Le président Aoun aurait mieux fait de nous expliquer comment une proposition de loi datant de six mois n’a toujours pas été évoquée en séance parlementaire plénière. »

Ces critiques pourraient-elle conduire les FL à bouder ou à démissionner du gouvernement (sachant que les ministres du parti ont tenté de se retirer de la séance gouvernementale de mercredi à plusieurs reprises). « Nous n’allons pas accepter que la question de la loi électorale ne soit pas tranchée lors du prochain Conseil des ministres », lance le porte-parole du parti, Charles Jabbour. « Samir Geagea ne fait qu’adresser un message politique clair à Joseph Aoun et Nawaf Salam. » Le chef des FL a d’ailleurs été clair dans son interview. « Nous avons la même manière de penser que MM. Aoun et Salam, mais nous divergeons sur la mise en application », a-t-dit, déplorant « une lenteur dans plusieurs dossiers », notamment le désarmement du Hezbollah, à l’heure où les craintes quant à un retour à la guerre avec Israël se font de plus en plus audibles.

Les chiites « confrontés à une catastrophe majeure »

« Les déclarations américaines montrent que les choses ne vont pas dans le bon sens », a-t-il dit estimant que « la responsabilité incombe au président de la République, au Premier ministre et à la majorité au sein du gouvernement ». « Toute solution doit commencer par le monopole des armes. Le problème ne réside pas dans l'armée mais dans l'absence de volonté et de détermination politique », a-t-il précisé. Il a souligné que le chef du Hezbollah « Naïm Kassem ne peut pas refuser ni décider en notre nom », notant que ce dernier « n'a devant lui qu'une alternative : soit un État, soit pas d'État », a encore dit le chef maronite.

Poursuivant sur sa lancée, le chef des FL a appelé à « dissoudre les branches militaire et sécuritaire » du Hezbollah, estimant que les chiites du Liban sont aujourd'hui « confrontés à une catastrophe majeure » à cause de ce parti. « La seule façon de les sauver est de dissoudre les branches militaire et sécuritaire du Hezb, sinon ils ne pourront jamais s'en sortir ». Il a néanmoins souligné « ne pas vouloir se débarrasser du Hezbollah, mais uniquement de ses branches militaire et sécuritaire. Et si quelque chose en reste, il serait le bienvenu. »

En réponse à une question sur la paix avec Israël, le chef des FL a estimé qu'« aujourd’hui, la priorité est de régler la question des formations militaires et sécuritaires opérant en dehors de l’État ».