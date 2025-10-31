Ahmad Hajjar appelle la France à faire pression sur Israël pour mettre fin à ses agressions contre le Liban

Le ministre libanais de l’Intérieur Ahmad Hajjar a appelé la France à « jouer un rôle actif pour faire pression sur Israël afin qu’il mette un terme à ses agressions quotidiennes contre le Liban », au cours d’une rencontre avec la conseillère du président français pour l’Afrique du Nord et le Moyen-Orient, Anne-Claire Legendre, en sa résidence à Bahreïn, a rapporté le ministère de l'Intérieur dans un communiqué.

La réunion s’est tenue en présence de l’ambassadeur du Liban à Bahreïn, Hadi Hachem, et de l’ambassadeur de France dans le royaume, Éric Giraud-Telme. M. Hajjar a également exhorté Paris à œuvrer pour le retrait israélien de tous les territoires libanais encore occupés et pour la libération des prisonniers détenus depuis la dernière guerre.

Malgré l’accord de cessez-le-feu conclu en novembre 2024, après plus de treize mois de conflit entre le Hezbollah et Israël, l’armée israélienne continue de mener des frappes quasi quotidiennes sur le sol libanais et d’occuper au moins six points du territoire national.

Le ministre a en outre insisté sur « la nécessité de poursuivre le soutien à l’armée libanaise et aux Forces de sécurité intérieure », afin de leur permettre de « mettre en œuvre les décisions du gouvernement et d’étendre l’autorité de l’État sur l’ensemble du territoire, en particulier dans le Sud ». Il a appelé à la tenue rapide d’une conférence internationale de soutien à ces institutions, la qualifiant d’« essentielle pour préserver la stabilité interne et renforcer leurs capacités dans cette période critique ».

De son côté, Anne-Claire Legendre a réaffirmé « le soutien constant de la France au Liban et à ses institutions sécuritaires », soulignant que Paris « suit de près l’évolution de la situation » et reste « engagé aux côtés de ses partenaires internationaux pour soutenir la stabilité et les réformes » dans le pays.