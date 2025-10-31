L'Ukraine a mené 160 frappes réussies sur des sites pétroliers russes en 2025

L'Ukraine a effectué presque 160 frappes réussies contre des sites pétroliers russes depuis le début de l'année, a indiqué vendredi le chef du service de sécurité ukrainien (SBU).

« Depuis le début de l'année, il y a eu presque 160 attaques réussies contre des installations d'extraction et de raffinage du pétrole » russes, a déclaré le général Vassyl Maliouk à des journalistes dont l'AFP.