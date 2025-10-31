La procureure militaire démissionne sur fond de violences contre des détenus palestiniens

L'armée israélienne a fait état vendredi de la démission de la procureure générale militaire dans le cadre d'une enquête concernant la fuite d'une vidéo sur des violences contre des détenus palestiniens. « La procureure en chef de l'armée, la générale Yifat Tomer-Yeroushalmi, a présenté ce matin sa démission au chef d'état-major » Eyal Zamir, indique un communiqué de l'armée, sans préciser les raisons de sa démission.

Cette annonce survient après la fuite d'une vidéo montrant, dans une prison militaire israélienne, des soldats maltraitant des prisonniers palestiniens en 2024. L'annonce de l'arrestation, puis l'inculpation en février, de cinq soldats avait suscité une levée de boucliers au sein de l'armée et d'une partie de la classe politique israélienne, alors qu'Israël était en pleine guerre contre le mouvement islamiste palestinien Hamas à Gaza.

Selon une copie de la lettre de démission publiée par les médias vendredi, Mme Tomer-Yeroushalmi reconnaît que ses services ont diffusé la vidéo aux médias. « Tsahal (l'armée israélienne, ndlr) est une armée morale et respectueuse du droit et donc même durant une guerre douloureuse (...), elle doit enquêter sur des actes illégaux », dit la procureure dans cette lettre.

Vendredi, l'armée a fait état de l'ouverture d'une enquête sur la fuite de la vidéo. Le ministre de la Défense Israël Katz s'est félicité de la démission de la procureure générale. « Celui qui calomnie les soldats de Tsahal n'a pas sa place dans l'armée », a-t-il dit selon un communiqué de son bureau. Les cinq soldats avaient été inculpés pour mauvais traitements d'un détenu palestinien en juillet 2024 dans le centre de détention de Sdé Teiman, dans le sud d'Israël. Selon l'acte d'accusation, les soldats ont « agi contre le détenu avec une grande violence » et lui ont infligé « de graves blessures », parlant notamment de côtes fêlées et d'un poumon perforé, avait révélé en février l'armée.

Le centre de Sdé Teiman a été aménagé dans une base militaire pour y incarcérer des Palestiniens arrêtés notamment dans la bande de Gaza après le début de la guerre entre Israël et le Hamas, déclenchée le 7 octobre 2023 par l'attaque sans précédent du mouvement islamiste palestinien sur le sol israélien. Des organisations de défense des droits des prisonniers palestiniens accusent régulièrement l'administration pénitentiaire israélienne de faire subir de mauvais traitements aux prisonniers palestiniens.