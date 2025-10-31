Menu
L'Ukraine appelle l'UE à élargir les droits de douane sur les importations russes


AFP / le 31 octobre 2025 à 14h15

Un militaire ukrainien remplit une bouteille d'eau dans une salle des pompes alors que les missiles et les drones russes attaquent Kiev, coupant l'électricité et l'approvisionnement en eau dans certaines parties de la capitale, le 10 octobre 2025, dans le contexte de l'invasion russe en Ukraine. Photo AFP/SERGEI SUPINSKY

L'Ukraine a appelé vendredi l'Union européenne à élargir ses droits de douane sur les importations de produits russes n'étant pas encore soumis à des sanctions prises par Bruxelles.

« Si des produits ne sont pas visés par des sanctions (européennes), nous allons soulever la question de l'imposition de droits de douane sur ces produits », a déclaré Andriï Sybiga, chef de la diplomatique ukrainienne, lors d'une rencontre à Kiev, avec le président Volodymyr Zelensky, et des journalistes dont l'AFP.

L'Ukraine a appelé vendredi l'Union européenne à élargir ses droits de douane sur les importations de produits russes n'étant pas encore soumis à des sanctions prises par Bruxelles.

« Si des produits ne sont pas visés par des sanctions (européennes), nous allons soulever la question de l'imposition de droits de douane sur ces produits », a déclaré Andriï Sybiga, chef de la diplomatique ukrainienne, lors d'une rencontre à Kiev, avec le président Volodymyr Zelensky, et des journalistes dont l'AFP.

