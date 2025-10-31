L'Ukraine appelle l'UE à élargir les droits de douane sur les importations russes

L'Ukraine a appelé vendredi l'Union européenne à élargir ses droits de douane sur les importations de produits russes n'étant pas encore soumis à des sanctions prises par Bruxelles.

« Si des produits ne sont pas visés par des sanctions (européennes), nous allons soulever la question de l'imposition de droits de douane sur ces produits », a déclaré Andriï Sybiga, chef de la diplomatique ukrainienne, lors d'une rencontre à Kiev, avec le président Volodymyr Zelensky, et des journalistes dont l'AFP.