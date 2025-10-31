Le CICR affirme que ses visites aux détenus palestiniens ne sont pas une « menace pour la sécurité » d'Israël

Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a assuré mardi que ses visites aux détenus palestiniens ne représentaient aucun danger, après leur interdiction par Israël pour des raisons de sécurité.

Ces visites ne posent « en aucune manière une menace pour la sécurité ou la sécurité nationale », du pays, a affirmé le directeur général de l'organisation Pierre Krahenbuhl dans un entretien à l'AFP à Bahreïn.