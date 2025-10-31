Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Dernières Infos

Le CICR dénonce les violences visant les travailleurs humanitaires à Gaza et au Soudan (entretien à l'AFP)  aya/saa/hme


AFP / le 31 octobre 2025 à 13h46

Le directeur général du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a dénoncé vendredi la multiplication des violences visant les travailleurs humanitaires, notamment à Gaza et au Soudan, où cinq volontaires du Croissant-Rouge ont été tués. 

"Il y a une multiplication des violences à l'encontre des travailleurs humanitaires au Soudan, à Gaza et ailleurs, que nous trouvons très préoccupante", a déclaré Pierre Krahenbuhl dans un entretien à l'AFP à Manama.

aya/saa/hme


© Agence France-Presse

Le directeur général du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a dénoncé vendredi la multiplication des violences visant les travailleurs humanitaires, notamment à Gaza et au Soudan, où cinq volontaires du Croissant-Rouge ont été tués. 

"Il y a une multiplication des violences à l'encontre des travailleurs humanitaires au Soudan, à Gaza et ailleurs, que nous trouvons très préoccupante", a déclaré Pierre Krahenbuhl dans un entretien à l'AFP à Manama.

aya/saa/hme


© Agence France-Presse

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés