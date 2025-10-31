Le CICR dénonce les violences visant les travailleurs humanitaires à Gaza et au Soudan (entretien à l'AFP)  aya/saa/hme

Le directeur général du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a dénoncé vendredi la multiplication des violences visant les travailleurs humanitaires, notamment à Gaza et au Soudan, où cinq volontaires du Croissant-Rouge ont été tués.

"Il y a une multiplication des violences à l'encontre des travailleurs humanitaires au Soudan, à Gaza et ailleurs, que nous trouvons très préoccupante", a déclaré Pierre Krahenbuhl dans un entretien à l'AFP à Manama.

aya/saa/hme





© Agence France-Presse