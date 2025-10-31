Menu
« Reprendre des essais » est « responsable », selon le ministre américain de la Défense américain


AFP / le 31 octobre 2025 à 13h01

Le ministre américain de la Défense Pete Hegseth réagissant au discours de Donald Trump au Parlement israélien, la Knesset, le 13 octobre 2025, à Jérusalem. Photo d'archives Chip Somodevilla / Pool via REUTERS

Le ministre américain de la Défense Pete Hegseth a estimé vendredi qu'il était « responsable », de la part des Etats-Unis, de « reprendre des essais » d'armes nucléaires, défendant des propos de Donald Trump qui suscitent de vives critiques internationales.

« Le Président a été clair, nous devons avoir une dissuasion nucléaire crédible. (...) Reprendre les tests est une manière assez responsable, très responsable de le faire », a-t-il déclaré à Kuala Lumpur après des entretiens avec son homologue chinois Dong Jun, sans lever les doutes qui demeurent sur la signification de cette annonce.

