Le président Joseph Aoun inaugure le Salon de l’industrie libanaise : Tu veux reconstruire le Liban ? Recommence à produire au Liban

Sous le haut patronage et en la présence effective de S.E. le général Joseph Aoun, Président de la République libanaise, le Salon de l’industrie libanaise (Lebanese Industry Expo) s’est ouvert le mercredi 29 octobre au Seaside Arena. Cet événement majeur est le fruit d’une initiative de l’Association des industriels libanais (ALI), en partenariat avec le ministère de l’Industrie. Il est coorganisé par les sociétés Hospitality Services et Promofair.

Occupant une superficie de 10 000 m² et réunissant 190 exposants, l’événement se tiendra jusqu’au 1er novembre, de 15 h à 21 h. Il met en lumière la créativité, le savoir-faire et la puissance industrielle du Liban à travers un large éventail de secteurs : agroalimentaire, pharmaceutique, cosmétique, technologique, industriel et manufacturier.

Après avoir coupé le ruban inaugural aux côtés du ministre de l’Industrie Joe Issa-el-Khoury, du président de l’Association des industriels libanais (ALI) Salim Zeenni, de Joumana Dammous-Salamé, directrice générale de Hospitality Services, et de Lena Choueiri Nahas, associée gérante de Promofair-Choueiri group, le chef de l’État, le général Joseph Aoun, a adressé un message fort et retentissant. Après avoir visité les stands des industriels exposants, il a prononcé une allocution à la fois réaliste et déterminée. À ce titre, il a déclaré : « Les besoins du pays sont immenses, mais les opportunités le sont davantage. » Il a également salué la résilience des industriels libanais qui, en dépit des crises économiques et énergétiques, ont continué à produire et à préserver des milliers d’emplois.

Fidèle à son ton direct, il a lancé un appel vibrant : « Tu veux reconstruire le Liban ? Recommence à produire au Liban. Consomme libanais, exporte libanais, pour cesser d’exporter nos enfants et d’importer notre quotidien. » Le président Aoun a également insisté sur la nécessité d’adopter une stratégie industrielle moderne, ancrée dans les réalités locales mais ouverte sur les marchés régionaux et mondiaux, notamment dans les domaines de la numérisation et de l’économie de la connaissance.

Pour sa part, le ministre de l’Industrie, M. Joe Issa-el-Khoury, a annoncé que le premier jeudi de novembre serait désormais la Journée nationale de l’industrie libanaise.

Il a ensuite présenté les grandes lignes de la stratégie nationale de l’industrie, une stratégie ambitieuse, fruit de plusieurs mois de concertation avec les acteurs du secteur.

Cette stratégie s’articule autour de cinq priorités :

1. Créer un environnement concurrentiel et transparent, garantissant un accès équitable au financement.

2. Faire du « Made in Lebanon » un label de qualité reconnu à l’international.

3. Développer des zones industrielles intégrées dans toutes les régions.

4. Encourager l’innovation et soutenir les PME ainsi que les jeunes entrepreneurs.

5. Promouvoir des industries vertes et durables, à forte valeur ajoutée.

Le ministre Issa-el-Khoury a également rappelé le poids considérable du secteur : plus de 7 000 entreprises, 250 000 emplois directs et 2,5 milliards USD d’exportations vers 168 pays.

« Le Liban ne veut plus seulement survivre, mais prospérer », a-t-il affirmé.

Le président de l’Association des industriels libanais (ALI), M. Salim Zeenni, a souligné la portée symbolique de cette collaboration entre les secteurs public et privé. Il a déclaré : « Cette collaboration entre l’ALI, le ministère de l’Industrie et les partenaires organisateurs reflète notre conviction commune dans la force et le potentiel de l’industrie libanaise. À travers ce Salon, nous démontrons au monde que le Liban continue de produire, d’innover et de rivaliser selon les normes les plus élevées, malgré tous les défis. »

De son côté, Mme Lena Choueiri Nahas, associée gérante de la société Promofair-Choueiri Group, a insisté sur la portée symbolique de cette première édition : « Le Lebanese Industry Expo se veut un symbole de leadership, de courage et de partenariat. Avec l’ALI, nous construisons une vision : une plateforme qui célèbre l’entrepreneuriat libanais, promeut l’excellence et donne aux producteurs locaux les moyens de briller, tant sur le marché national qu’à l’échelle régionale et internationale. »

Quant à Mme Joumana Dammous-Salamé, directrice générale de la société Hospitality Services, elle a déclaré : « S’étendant sur 10 000 mètres carrés, le Salon Lebanese Industry Expo met en lumière la créativité, le savoir-faire et la force industrielle du Liban, réaffirmant notre place en tant que nation de talents, d’innovation et d’opportunité. Nous sommes fiers de coorganiser cet événement majeur. »

Au-delà de la zone d’exposition, le salon propose à ses visiteurs un programme complet d’activités spécialisées, dont les « Industry Talks », réunissant des leaders des secteurs public et privé autour des tendances émergentes, des pratiques durables et des leviers d’une économie productive et résiliente.

Des espaces interactifs tels que la Culinary Experience et Aalmouda viennent enrichir l’expérience des visiteurs.

Grâce à un programme d’acheteurs invités, le Salon vise également à stimuler les exportations libanaises et à ouvrir de nouveaux marchés, confirmant son rôle de plateforme de développement économique et de rayonnement industriel.

La cérémonie d’ouverture s’est conclue par la remise d’un trophée honorifique au président, le général Joseph Aoun, offert par l’Association des industriels libanais en signe de gratitude pour son engagement envers le secteur manufacturier et l’économie réelle.

L’appel du président – « Recommence à produire au Liban » – résonnera désormais comme un mot d’ordre et un espoir de renaissance pour un pays déterminé à reconstruire son avenir sur la production, l’innovation et le travail.