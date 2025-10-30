Fentanyl, terres rares, soja... les "succès" revendiqués par Trump après sa rencontre avec Xi

Le président américain Donald Trump a qualifié jeudi de "grand succès" son entretien avec son homologue chinois Xi Jinping, qui a débouché notamment selon lui sur des accords concernant le Fentanyl et les terres rares.

Voici les principales déclarations de M. Trump, à bord de l'avion Air Force One, peu après sa rencontre avec M. Xi, à Busan en Corée du Sud:





- Fentanyl et droits de douane

Washington impose depuis mars une surtaxe douanière de 20% sur de nombreux produits chinois en représailles au contrôle jugé insuffisant de la Chine sur le trafic de Fentanyl et d'autres opioïdes vers les États-Unis -- ce que conteste Pékin.

Mais après l'entretien de Busan, Donald Trump a annoncé que cette surtaxe serait abaissée à 10%, ramenant ainsi les droits de douane sur les produits chinois à 47%.

Xi Jinping "a accepté de tout mettre en œuvre pour endiguer le flux" de cet opioïde mortel, qui a tué des milliers d'Américains, a affirmé M. Trump. "Je suis convaincu qu'il va tout faire pour stopper ce fléau", a-t-il déclaré.





- Terres rares: accord d'un an

Donald Trump a assuré avoir conclu avec Xi Jinping un accord d'un an, à renégocier chaque année, sur l'approvisionnement en terres rares.

Pékin a récemment instauré de nouvelles restrictions sur l'exportation de ces matériaux cruciaux pour l'industrie mondiale, sur lesquels la Chine exerce un quasi-monopole. M. Trump avait riposté en annonçant des droits de douane prohibitifs de 100% sur tous les produits chinois, censés entrer en vigueur samedi, avant de rétropédaler.

"L'accord concernant les terres rares est désormais conclu, et c'est valable pour le monde entier", a affirmé M. Trump.

Le président américain avait par ailleurs conclu mardi avec Tokyo un accord destiné à sécuriser les approvisionnements des deux pays en métaux critiques.

"Il n'y a absolument aucun blocage concernant les terres rares, j'espère que ce terme disparaîtra de notre vocabulaire pendant un certain temps", a affirmé Donald Trump.





-Reprise des achats chinois de soja

Donald Trump assure que la Chine s'apprête à acheter aux Etats-Unis des volumes "considérables" de soja et autres biens agricoles.

"Des volumes considérables de soja et d'autres produits agricoles vont être achetés immédiatement", a-t-il indiqué.

En représaille aux surtaxes douanières américaines liées au Fentanyl, la Chine avait imposé ses propres taxes sur les produits agricoles américains et suspendu ses importations de soja des Etats-Unis au profit d'autres pays producteurs (Brésil, Argentine...).

Or, le géant asiatique est un débouché crucial: la Chine avait absorbé l'an dernier plus de la moitié des exportations américaines de soja.

Alors que les agriculteurs américains souffrent, la question était critique pour Donald Trump, soucieux de s'assurer une victoire politique auprès d'un segment électoral crucial pour lui.





-Semi-conducteurs: sujet en suspens?

Pékin cherche à renforcer son industrie des puces électroniques pour contourner les restrictions à l'exportation imposées par Washington sur plusieurs composants critiques essentiels à l'intelligence artificielle (IA).

Le directeur général du géant américain des puces Nvidia, Jensen Huang, avait exhorté mardi Washington à autoriser la vente de puces d'IA fabriquées aux États-Unis vers la Chine. Washington interdit à Nvidia d'y exporter ses produits les plus avancés.

Pour sa part Pékin fait part de préoccupations liées à la sécurité nationale vis-à-vis des produits Nvidia.

"Nous avons effectivement parlé de puces", a déclaré Trump après sa rencontre avec Xi Jinping. Il a ajouté que le patron de Nvidia s'entretiendrait avec Pékin des "possibilités". Jensen Huang se trouve actuellement en Corée du Sud pour une réunion des grands patrons de l'Asie-Pacifique (APEC CEO Summit).

"Nous sommes en quelque sorte l'arbitre", a assuré M. Trump.





- La question taïwanaise écartée

"Taïwan n'a jamais été évoqué. Ce sujet n'a pas été abordé", a affirmé M. Trump à bord d'Air Force One.

Le sujet était vu comme un potentiel point d'achoppement majeur lors de la rencontre, alors que des analystes s'attendaient à voir Pékin chercher à faire pression au sujet de l'île, dont il revendique la souveraineté.





- "Travail en commun" sur l'Ukraine

"L'Ukraine a été abordée de manière très forte. Nous en avons parlé pendant longtemps, et nous allons tous les deux travailler ensemble pour voir si nous pouvons obtenir quelque chose", a déclaré M. Trump.

Xi Jinping va "nous aider, et nous allons travailler ensemble sur l'Ukraine", a-t-il affirmé. Pékin affirme adopter une position neutre dans le conflit, mais s'est abstenue de condamner l'agression russe.





- Voyage en Chine prévu en avril

"Je serai en Chine en avril et (Xi Jinping) viendra ici peu après, que ce soit en Floride, à Palm Beach, ou à Washington", a déclaré M. Trump.





