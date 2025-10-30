Menu
Trump qualifie de "grand succès" sa rencontre avec Xi, prévoit de se rendre en Chine en avril

AFP / le 30 octobre 2025 à 07h08

Le président américain Donald Trump a qualifié de "grand succès" sa rencontre jeudi en Corée du Sud avec son homologue chinois Xi Jinping, et a annoncé qu'il se rendrait en Chine en avril prochain pour de nouvelles discussions.

"Je serai en Chine en avril et (M. Xi) viendra ici peu après, que ce soit en Floride, à Palm Beach, ou à Washington", a déclaré Donald Trump aux journalistes à bord d'Air Force One. "Nous avons finalisé de nombreux points" lors de l'entretien à Busan, a-t-il ajouté, qualifiant Xi Jinping de "dirigeant exceptionnel d'un pays très puissant". 

