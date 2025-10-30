Trump assure que Washington et Pékin vont "travailler ensemble" sur la guerre en Ukraine

Le président américain Donald Trump a assuré jeudi que Washington et Pékin allaient "travailler ensemble" sur la guerre en Ukraine, après une rencontre avec son homologue chinois Xi Jinping en Corée du Sud.

"L'Ukraine a été abordée de manière très forte. Nous en avons parlé pendant longtemps, et nous allons tous les deux travailler ensemble pour voir si nous pouvons obtenir quelque chose", a-t-il déclaré aux journalistes à bord d'Air Force One.

Xi Jinping va "nous aider, et nous allons travailler ensemble sur l'Ukraine", a déclaré Donald Trump.

aue-oho/lgo/jnd

© Agence France-Presse