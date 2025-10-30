Terres rares: Trump dit avoir conclu avec Xi un accord d'une année, reconductible

Le président Donald Trump a annoncé jeudi avoir conclu lors de son entretien avec son homologue chinois Xi Jinping un accord d'un an, reconductible, sur l'approvisionnement en terres rares - matériau essentiel sur lequel la Chine exerce un quasi-monopole.

"L'accord concernant les terres rares est désormais conclu, et c'est valable pour le monde entier", a affirmé M. Trump aux journalistes à bord de l'avion Air Force One, précisant que cet accord était conclu pour un an et serait renégocié chaque année.

aue-jm/tc/jug/jnd

© Agence France-Presse