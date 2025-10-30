Trump annonce réduire à 10% les droits de douane pour la Chine liés au fentanyl

Le président américain Donald Trump a annoncé jeudi avoir convenu de réduire à 10% les droits de douane contre la Chine liés au trafic de fentanyl, après des pourparlers avec le président Xi en Corée du Sud.

Il a aussi affirmé que le différend entre la Chine et les Etats-Unis avait été "résolu".

