Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Dernières Infos

Trump annonce réduire à 10% les droits de douane pour la Chine liés au fentanyl

AFP / le 30 octobre 2025 à 06h59

Le président américain Donald Trump a annoncé jeudi avoir convenu de réduire à 10% les droits de douane contre la Chine liés au trafic de fentanyl, après des pourparlers avec le président Xi en Corée du Sud.

Il a aussi affirmé que le différend entre la Chine et les Etats-Unis avait été "résolu".

aue-oho/lgo/jnd

© Agence France-Presse


Le président américain Donald Trump a annoncé jeudi avoir convenu de réduire à 10% les droits de douane contre la Chine liés au trafic de fentanyl, après des pourparlers avec le président Xi en Corée du Sud.


Il a aussi affirmé que le différend entre la Chine et les Etats-Unis avait été "résolu".


aue-oho/lgo/jnd


© Agence France-Presse


Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés