Campagne de vaccination contre la poliomyélite lancée par le Rotary Club du Kesrouan

Sous le slogan « En travaillant ensemble, nous pouvons vacciner chaque enfant », le Rotary Club du Kesrouan (Mont-Liban), en coordination avec le Programme national de vaccination du ministère de la Santé, et en coopération avec la municipalité de Jounié (chef-lieu de cette région) et les acteurs locaux, a lancé le 25 octobre une campagne de mobilisation sociale visant à encourager les parents à faire vacciner gratuitement leurs enfants contre la poliomyélite. Selon le communiqué du Rotary Club du Kesrouan, l’opération de vaccination s’est déroulée samedi dernier, au lendemain de la Journée mondiale de la poliomyélite, dans toutes les régions du Liban où se trouvent des clubs Rotary et des centres de santé sociale et de soins de santé primaires affiliés au ministère de la Santé. Tous les clubs Rotary et Rotaract du Liban ont participé à cette campagne, chacun dans sa région. Cette campagne a répondu à un réel besoin des familles, qui ont « exprimé leur reconnaissance envers le Rotary pour ses multiples activités, notamment dans les domaines sanitaires et sociaux, et ont souhaité que le Rotary Club de Kesrouan en fasse un événement annuel », poursuit le communiqué. Le texte rappelle que la lutte contre l’épidémie de poliomyélite occupe une place importante parmi les activités du Rotary International depuis la fin des années soixante-dix. « La Fondation Rotary a joué un rôle majeur en fournissant des millions de dollars, en collaboration avec des organisations internationales, afin de faciliter l’acheminement du vaccin vers les pays touchés par cette épidémie. Quelque 99 % de la maladie a été éradiquée, et le Rotary International est devenu un partenaire essentiel dans ce domaine », conclut le communiqué.

