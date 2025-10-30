Arab Reform Initiative se penche sur la reconstruction et l’avenir du secteur énergétique

Alors que le Liban cherche à tracer la voie de la reconstruction après la guerre, l’ONG Arab Reform Initiative (ARI) a organisé à Beyrouth, le 23 octobre 2025, un forum politique réunissant des décideurs, des chercheurs et des représentants de la société civile afin d’examiner les moyens de reconstruire le secteur de l’électricité de manière à garantir à la fois l’équité et la durabilité. Le forum a abordé les principes d’une reconstruction équitable, l’avenir du financement de l’énergie et de l’interconnexion régionale, ainsi que les réformes de gouvernance nécessaires pour surmonter les erreurs du passé et éviter la mentalité du « reconstruire comme avant », qui a contribué aux échecs des politiques précédentes.

L’événement a également mis l’accent sur la nécessité d’impliquer les communautés locales et de prendre en compte leurs besoins dans le processus de redressement et de reconstruction, afin de remédier à l’aggravation des inégalités en matière d’accès à l’énergie entre les Libanais et de promouvoir des choix environnementaux durables.Le forum s’est appuyé sur des recherches et des présentations issues du programme de politiques environnementales d’ARI, notamment des notes de synthèse et de nouveaux travaux de terrain, concentrés sur les perspectives énergétiques du Liban après la dernière guerre avec Israël en 2024, rédigées par des experts de différentes spécialisations.

Dans son discours d’ouverture, Nadim Houry, directeur exécutif d’ARI, a déclaré que « la crise énergétique au Liban n’est pas seulement une question technique, c’est aussi une question politique, sociale et éthique ». « La manière dont nous reconstruirons ce secteur déterminera le Liban dans lequel nous vivrons après la guerre. La justice énergétique doit être au cœur de la reconstruction, car elle concerne ceux qui détiennent le pouvoir et ceux qui en sont privés, dans tous les sens du terme », a-t-il souligné. Le forum politique comprenait trois tables rondes spécialisées réunissant des experts et des représentants du secteur public. La première, portant sur les « principes d’une reconstruction équitable et d’un système énergétique », a donné la parole aux experts qui ont rédigé les papiers à la demande d’ARI. Ils ont notamment documenté l’impact considérable des attaques israéliennes sur le secteur énergétique et la destruction des panneaux solaires au Liban-Sud et dans la banlieue sud de Beyrouth, fiefs du Hezbollah intensément bombardés par l’aviation israélienne. Les présentations ont mis en évidence les défis posés par la gouvernance fragmentée et le manque de coordination entre les acteurs nationaux et locaux, qui ont conduit à une multiplicité et à une incohérence des stratégies. La deuxième table ronde était intitulée « L’avenir de l’énergie au Liban » et a exploré les possibilités d’expansion des systèmes énergétiques décentralisés à travers des solutions de financement innovantes et une approche communautaire visant à garantir l’accès à l’énergie renouvelable pour l’ensemble de la population et non seulement les plus nantis. Les discussions ont également porté sur les changements géopolitiques en cours et les options du Liban en matière de gaz pour la production d’électricité, ainsi que sur son éventuel raccordement au réseau électrique arabe via la Syrie. La troisième session s’est concentrée sur la gouvernance du secteur énergétique au Liban. Y a été exposée une cartographie des principaux acteurs et des initiatives visant à renforcer le secteur, y compris les efforts participatifs avec les communautés locales. Les experts ont insisté sur l’importance d’améliorer la transparence des données et de renforcer le rôle des organisations de la société civile, des universités et des municipalités dans le soutien à l’innovation, à la responsabilisation et à la participation des citoyens à la prise de décision.

Lors de la clôture de l’événement, Sarine Karajagian, directrice du programme de politique environnementale d’ARI, a estimé qu’imaginer un avenir énergétique équitable était en soi un acte de résilience.

« Même dans un contexte de violence et de destruction persistantes, nous avons la responsabilité morale et intellectuelle d’imaginer un avenir alternatif et d’œuvrer pour le réaliser », a-t-elle dit.