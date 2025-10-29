Mort-aux-rats dans une école : le ministère de l’Éducation dément tout empoisonnement et rassure

Le ministère libanais de l’Éducation a démenti mercredi les informations circulant sur les réseaux sociaux, selon lesquelles plusieurs élèves de maternelle de l’école publique Rafic Hariri à Aramoun, dans le Mont-Liban, auraient été empoisonnés après avoir ingéré de la mort-aux-rats.

Dans un communiqué destiné à « clarifier l’incident », le ministère précise que trois enfants âgés de 4 ans ont été surpris par une éducatrice en train de jouer avec des graines de raticide dans la cour, à proximité d’un bac à fleurs. La directrice de l’établissement les a immédiatement conduits à l’hôpital par précaution pour des examens médicaux. « Les résultats ont montré que les élèves sont en bonne santé, ce qui a été confirmé par le médecin légiste avant leur sortie », indique le communiqué. Une source proche du ministère assure que « les enfants n’ont pas ingéré de mort-aux-rats, ils se sont contentés de jouer avec ».

L’établissement avait fait appel, pendant les grandes vacances, à une entreprise de dératisation, et avait entrepris de retirer tous les produits à la rentrée. Il semblerait toutefois que quelques graines aient été oubliées, selon le ministère, qui assure suivre l’affaire de près et annonce la publication imminente, par la ministre Rima Karamé, d’une circulaire adressée aux directions d’établissement pour prévenir tout incident similaire.

Le communiqué fait suite aux publications sur Facebook de l’internaute Mirna Itani Sleiman, qui avait fustigé mardi sur Facebook les autorités face à « la catastrophe », dénonçant « la négligence de l’établissement qui avait laissé traîner de la mort-aux-rats dans les salles de classe », et « sa volonté d’étouffer l’affaire », ce qui « pousserait les parents à porter plainte ». L’internaute affirme que « selon des sources proches des parents d’élèves, quatre enfants ont été hospitalisés au Bchamoun specialty hospital dont un a été placé aux soins intensifs, alors que d’autres élèves auraient été emmenés vers d’autres hôpitaux ».

Contactée par L’Orient-Le Jour, l’opératrice de l’hôpital concerné a indiqué que les élèves étaient tous rentrés chez eux après un passage aux urgences. Les responsables de l’école n’ont pas pu être joints pour un commentaire.