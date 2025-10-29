Trump pas "autorisé" à briguer un troisième mandat: "c'est dommage"

Donald Trump a admis mercredi ne pas être "autorisé" à briguer un troisième mandat de président des Etats-Unis, énième allusion à une perspective qui réjouit ses partisans autant qu'elle effraie ses adversaires.

"Je suis à mon plus haut niveau dans les sondages. Et vous savez, d'après ce que j'ai lu, je crois que je ne suis pas autorisé à me présenter. Alors nous verrons ce qui se passera (...). C'est dommage", a déclaré le dirigeant américain à bord de son avion Air Force One, à destination de la Corée du Sud.

Le 22e amendement de la constitution des Etats-Unis, adopté en 1947, prévoit que "personne ne peut être élu plus de deux fois au poste de président".

M. Trump, déjà chef de l'Etat de 2017 à 2021 et qui a entamé le 20 janvier un deuxième mandat, évoque souvent, depuis son retour à la Maison blanche, la possibilité de conserver ses fonctions au-delà de 2029.

Il se garde de rejeter ouvertement les appels en ce sens de ses partisans et exhibe parfois des casquettes rouges portant l'inscription "Trump 2028", année de la prochaine élection présidentielle.

L'une des hypothèses en vogue dans la sphère trumpiste serait que le président de 79 ans se présente dans trois ans à la vice-présidence, et que l'actuel vice-président, JD Vance, brigue la présidence.

Mais Donald Trump a écarté cette option lundi. "J'aurais le droit de le faire" mais "je ne le ferais pas", a-t-il promis, estimant que cela reviendrait à "faire le malin" et que "ce ne serait pas bien". Mais, a-t-il insisté, "nous avons beaucoup de personnes formidables" pour les plus hautes responsabilités.

Au sein de son camp, l'idée a refait surface ces derniers jours.

Le président de la Chambre des représentants, Mike Johnson, a déclaré mardi lors d'une conférence de presse au Capitole avoir discuté avec M. Trump d'un troisième mandat, avouant qu'il ne "voyait pas de chemin pour cela".





"Cela a été une belle aventure, mais je pense que le président connaît (...) les contraintes de la Constitution," a déclaré le parlementaire.

"Je ne vois pas de moyen d'amender la Constitution parce que cela prend environ 10 ans," a-t-il estimé: "Il faudrait deux tiers du Congrès et trois quarts des Etats pour la ratifier".

Mais la semaine dernière, Steve Bannon, l'un des idéologues clés du mouvement MAGA (Make America Great Again), avait évoqué l'existence d'un projet pour maintenir le responsable républicain au pouvoir.

"Il y a de nombreuses alternatives" au 22e amendement, a assuré cet ancien conseiller de M. Trump. Selon lui, ce dernier "sera président en 2028, les gens doivent se faire à cette idée". Et "il existe une stratégie" pour ce faire, qui sera dévoilée "en temps voulu", a-t-il ajouté.

Jamais à l'abri d'une provocation, le président lui même souffle le chaud et le froid sur la question. En mai, il avait ouvertement posé l'hypothèse sur la table devant des militaires américains sur la base d'al-Udeid, au Qatar.

Affirmant comme à l'accoutumée que c'était bien lui, et non le démocrate Joe Biden, qui avait en réalité remporté l'élection de 2020, il avait déclaré: "Nous avons remporté trois élections, d'accord ? Et certaines personnes veulent que nous en fassions une quatrième, je ne sais pas. Il faut réfléchir à cela".

Dix jours avant, interrogé sur un autre dossier, il avait indiqué ne pas savoir s'il devait respecter la Constitution, norme juridique suprême des Etats-Unis, scandalisant juristes et adversaires politiques.

Evoquant sa boutique en ligne qui propose casquettes rouges et tee-shirts portant l'inscription "Trump 2028", il avait raillé l'opposition, qui l'accuse de jouer avec l'Etat de droit.

"Vous avez vu la nouvelle casquette? La casquette la plus en vogue dit +Trump 2028+, nous rendons la gauche folle", avait-il dit.

