La Défense civile fait état d'au moins 50 morts dans les frappes israéliennes de la nuit

La Défense civile dans la bande de Gaza a indiqué mercredi à l'AFP qu'au moins 50 personnes, dont 22 enfants, avaient été été tuées dans des frappes israéliennes sur le territoire palestinien, au cours de la nuit de mardi à mercredi.

« Au moins 50 personnes ont été tuées, dont 22 enfants et plusieurs femmes et enfants, à la suite des frappes israéliennes en cours depuis hier soir sur la bande de Gaza », a déclaré mercredi à l'AFP Mahmoud Bassal, porte-parole de la Défense civile.

Quelque 200 autres personnes ont été blessées dans ce qui constitue « une violation claire et flagrante de l'accord de cessez-le-feu », a-t-il ajouté, déplorant une situation « catastrophique et terrifiante » dans l'enclave palestinienne.